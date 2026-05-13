Drama im Gailtal: Blutige Attacke auf junge Haflinger

Eine Jungbäuerin aus Feistritz an der Gail machte Sonntagfrüh eine schockierende Entdeckung. Ihre zwei Haflinger lagen verletzt auf der Halt.

Eigentlich sollte es der Grundstein für eine erfolgreiche Zucht sein. Die 21-jährige Jungbäuerin aus Feistritz an der Gail hatte sich mit ihren beiden Haflingern (zwei und sechs Jahre alt) einen Lebenstraum erfüllt. Doch in der Nacht auf Sonntag kam der Schock.

„Kampf ums Überleben“

Nur 300 Meter hinter dem elterlichen Hof spielten sich laut der Familie dramatische Szenen ab. Am Morgen der Schock: Die Pferde lagen erschöpft und blutend auf der Weide. Tiefe Bisswunden an Beinen und Hälsen zeugen von einer nächtlichen Hetzjagd. Das niedergetretene Gras lässt darauf schließen, dass die Tiere im Kreis getrieben wurden. „Die ganze Nacht haben sie um ihr Leben kämpfen müssen“, so der Vater der Jungbäuerin gegenüber der Kleinen Zeitung.

Haflinger sind verstört

Zwar konnten die körperlichen Wunden vom Tierarzt versorgt werden, doch die psychischen Narben sitzen laut der Familie tief. An Reiten ist derzeit nicht zu denken. Die Haflinger sind völlig verstört: Schon ein Rascheln im Gebüsch oder ein bellender Hund versetzt die Tiere in Panik. Für die junge Besitzerin ist es ein großer Schaden.

Warten auf die DNA-Ergebnisse

Die Familie ist sich sicher, dass ein Wolf die Pferde angegriffen hat. Sie fordern nun rasche Hilfe und Taten von der Landespolitik. Doch von offizieller Seite bremst man die Erwartungen: Speichelproben wurden gesichert und nach Wien geschickt. Die Wunden wurden bereits mit Blauspray behandelt, was die Analyse erschweren könnte. Bis ein klares Ergebnis vorliegt, werden wohl noch mindestens drei Wochen vergehen, so Gabriel Honsig-Erlenburg vom Land Kärnten.

Politische Zündschnur

Das Thema Wolf bleibt in Kärnten präsent. Während das Jagdreferat allein im ersten Quartal 2026 bereits sieben „Risikowölfe“ (vor allem in den Bezirken Hermagor, Spittal und Villach-Land) entnehmen ließ, hagelt es Kritik von Tierschützern. 14 Organisationen fordern in einem offenen Brief ein Ende der „politischen Kurzschlusslösungen“ und pochen auf EU-Recht.