Stark! Skoda Lindner auf Platz 1 als KFZ-Partner des Jahres
Großer Jubel bei Skoda Lindner: Das Villacher Autohaus feiert den Titel „KFZ-Partner des Jahres“ der WKO Kärnten. In einem herausfordernden Markt fährt der Betrieb ganz vorne mit. Doch wie gelingt dieser Erfolg?
Skoda Lindner aus Villach hat es geschafft: Der Betrieb wurde von der WKO Kärnten als „KFZ-Partner des Jahres“ in der Kategorie Fahrzeughandel ausgezeichnet und zählt damit offiziell zu den besten Autohäusern des Landes. Beim großen Voting standen 30 Unternehmen zur Wahl, über 7.000 Kund:innen entschieden mit ihrer Stimme.
Der Titel sorgt nicht nur für große Freude, sondern zeigt auch, wie erfolgreich sich Skoda Lindner in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Wir haben mit Geschäftsführer Heinz Gossmann darüber gesprochen, was hinter dem Erfolg steckt – und warum bei dem Unternehmen bereits die nächsten Projekte laufen.
WKO-Gala in Villach: Riesenjubel bei Skoda Lindner
Wie haben Sie reagiert, als bekannt wurde, dass Sie den ersten Platz als „KFZ-Partner des Jahres“ gewonnen haben?
Erst bei der Gala zur Wahl der KFZ-Partner in den bis auf den letzten Platz gefüllten Bambergersälen im Business Center Villach haben wir erfahren, dass wir den 1. Platz geholt haben. Die Freude darüber war natürlich im gesamten Team riesengroß.
Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie und Ihr Team?
Die Auszeichnung gibt uns jede Menge Drehmoment und zusätzlichen Schub, unsere Ziele noch konsequenter zu verfolgen. Vor allem für unser Team ist das eine riesige Motivation und gleichzeitig eine schöne Bestätigung, dass unser Einsatz und unsere tägliche Arbeit von den Kundinnen und Kunden gesehen und geschätzt werden.
Was war ausschlaggebend dafür, dass gerade Skoda Lindner diesen Titel gewonnen hat?
Ich denke, ausschlaggebend war vor allem die starke Unterstützung unserer Kund:innen. Es ist uns gelungen, viele Menschen zur Stimmabgabe zu mobilisieren – und genau das zeigt uns, wie groß das Vertrauen und die Verbundenheit mit unserem Unternehmen mittlerweile sind.
Die Erfolgsstory geht weiter: Die nächsten Projekte laufen bereits
Die Branche steht unter Druck: E-Mobilität, Teuerungen, Unsicherheit. Wie schafft Skoda Lindner es trotzdem, erfolgreich zu bleiben?
Gerade in einem dynamischen Markt sind es die Menschen im Unternehmen, die den Unterschied machen. Nach dem Prinzip „Zuerst WER, dann WAS“ investieren wir laufend in die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter:innen. Gleichzeitig geht es darum, neue Wege zu gehen und bewusst auch die eigene Komfortzone zu verlassen. Genau diese Offenheit hilft uns dabei, auch in herausfordernden Zeiten erfolgreich zu bleiben.
Ein weiterer starker Erfolgsfaktor ist die Marke Skoda selbst: Sie bringt eine starke Innovationskraft mit, besonders im Bereich der E-Mobilität, wo wir mit unseren Modellen regelmäßig im Spitzenfeld liegen. Das unterstreicht unsere gemeinsame Ausrichtung zusätzlich.
Was war in den letzten Jahren die größte Herausforderung, die Skoda Lindner richtig nach vorne gebracht hat?
Eine der größten Herausforderungen war es, die notwendigen Investitionen in eine moderne Infrastruktur zu stemmen. Ein gutes Beispiel ist unser ‚Räderhotel‘, das wir 2024 neu gebaut haben. Mit diesem Projekt haben wir einen wichtigen Schritt für die Zukunft gesetzt und schaffen nun Platz für rund 6.000 Räder – ein echtes Herzensprojekt für das Unternehmen.
Was möchten Sie Ihren Kundinnen und Kunden nach dieser Auszeichnung sagen?
Zuerst möchten wir uns herzlich bedanken, dass unsere Kund:innen uns auf den 1. Platz gewählt haben. Das ist eine große Wertschätzung für unser gesamtes Team. Gleichzeitig ist es für uns Ansporn, auch in Zukunft alles zu geben, um diese hohe Kundenzufriedenheit nicht nur zu halten, sondern weiter auszubauen.
Hand aufs Herz: Wird jetzt erst einmal gefeiert – oder arbeiten Sie schon am nächsten großen Ziel?
Bei der Gala haben wir natürlich auch mal kräftig angestoßen. Am nächsten Tag gab es ein gemeinsames Mittagessen als Dank an das ganze Team. Und jetzt gilt: Der Blick geht klar nach vorne. Es laufen bereits mehrere Projekte und Investitionen im Hintergrund – für die Zukunft ist einiges geplant, da darf man gespannt sein.