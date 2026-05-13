Stark! Skoda Lindner auf Platz 1 als KFZ-Partner des Jahres

Großer Jubel bei Skoda Lindner: Das Villacher Autohaus feiert den Titel „KFZ-Partner des Jahres“ der WKO Kärnten. In einem herausfordernden Markt fährt der Betrieb ganz vorne mit. Doch wie gelingt dieser Erfolg?

Großer Auftritt bei der WKO-Gala: Heinz Gossmann, Geschäftsführer von Skoda Lindner, freut sich über den Titel als „KFZ-Partner des Jahres“.

Großer Auftritt bei der WKO-Gala: Heinz Gossmann, Geschäftsführer von Skoda Lindner, freut sich über den Titel als „KFZ-Partner des Jahres“.

Skoda Lindner aus Villach hat es geschafft: Der Betrieb wurde von der WKO Kärnten als „KFZ-Partner des Jahres“ in der Kategorie Fahrzeughandel ausgezeichnet und zählt damit offiziell zu den besten Autohäusern des Landes. Beim großen Voting standen 30 Unternehmen zur Wahl, über 7.000 Kund:innen entschieden mit ihrer Stimme.

Der Titel sorgt nicht nur für große Freude, sondern zeigt auch, wie erfolgreich sich Skoda Lindner in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Wir haben mit Geschäftsführer Heinz Gossmann darüber gesprochen, was hinter dem Erfolg steckt – und warum bei dem Unternehmen bereits die nächsten Projekte laufen.

WKO-Gala in Villach: Riesenjubel bei Skoda Lindner Wie haben Sie reagiert, als bekannt wurde, dass Sie den ersten Platz als „KFZ-Partner des Jahres“ gewonnen haben? Erst bei der Gala zur Wahl der KFZ-Partner in den bis auf den letzten Platz gefüllten Bambergersälen im Business Center Villach haben wir erfahren, dass wir den 1. Platz geholt haben. Die Freude darüber war natürlich im gesamten Team riesengroß. Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie und Ihr Team? Die Auszeichnung gibt uns jede Menge Drehmoment und zusätzlichen Schub, unsere Ziele noch konsequenter zu verfolgen. Vor allem für unser Team ist das eine riesige Motivation und gleichzeitig eine schöne Bestätigung, dass unser Einsatz und unsere tägliche Arbeit von den Kundinnen und Kunden gesehen und geschätzt werden. Was war ausschlaggebend dafür, dass gerade Skoda Lindner diesen Titel gewonnen hat? Ich denke, ausschlaggebend war vor allem die starke Unterstützung unserer Kund:innen. Es ist uns gelungen, viele Menschen zur Stimmabgabe zu mobilisieren – und genau das zeigt uns, wie groß das Vertrauen und die Verbundenheit mit unserem Unternehmen mittlerweile sind.

©Skoda Lindner Starkes Team, großer Erfolg: Skoda Lindner feiert den Titel „KFZ-Partner des Jahres“ und blickt voller Motivation nach vorne.