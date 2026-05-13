Hubschrauber im Einsatz: Forstunfall mit Schwerverletztem

Gegen 11 Uhr wurde die Bergrettung am heutigen Mittwoch zu einem Forstunfall nach Rosenbach gerufen. Auch ein Hubschrauber des ÖAMTC ist im Einsatz.

In Rosenbach läuft derzeit ein Einsatz, es gab einen Forstunfall.

In Rosenbach läuft derzeit ein Einsatz, es gab einen Forstunfall.

Bereits kurz nach 11 Uhr wurde die Bergrettung Villach nach Rosenbach zu einem Einsatz gerufen. Auch ein ÖAMTC-Hubschrauber ist vor Ort. Es handelt sich um einen Forstunfall.

Schwere Verletzungen

„Ja ich kann den Einsatz bestätigen“, erklärt ein Mitarbeiter der Bergrettung Villach 5 Minuten gegenüber. „Es handelt sich um einen Forstunfall mit schweren Verletzungen“. Der Einsatz läuft noch, mehr Informationen gibt es derzeit noch nicht.