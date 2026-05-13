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/ ©Peter Umlauft
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber C11 am Himmel im Einsatz
In Rosenbach läuft derzeit ein Einsatz, es gab einen Forstunfall.
Rosenbach
13/05/2026
Bergrettung

Hubschrauber im Einsatz: Forstunfall mit Schwerverletztem

Gegen 11 Uhr wurde die Bergrettung am heutigen Mittwoch zu einem Forstunfall nach Rosenbach gerufen. Auch ein Hubschrauber des ÖAMTC ist im Einsatz.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(72 Wörter)

Bereits kurz nach 11 Uhr wurde die Bergrettung Villach nach Rosenbach zu einem Einsatz gerufen. Auch ein ÖAMTC-Hubschrauber ist vor Ort. Es handelt sich um einen Forstunfall.

Schwere Verletzungen

„Ja ich kann den Einsatz bestätigen“, erklärt ein Mitarbeiter der Bergrettung Villach 5 Minuten gegenüber. „Es handelt sich um einen Forstunfall mit schweren Verletzungen“. Der Einsatz läuft noch, mehr Informationen gibt es derzeit noch nicht.

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