Nachwuchs-Gold: Veldener Jungkoch holt höchste Auszeichnung

Jonas Tschebull aus dem Falkensteiner Schlosshotel Velden holt Gold bei den juniorSkills Austria. Der Kärntner setzte sich in Tirol gegen die besten Koch-Lehrlinge des Landes durch.

Der frischgebackene Staatsmeister Jonas Tschebull bei der Siegerehrung der juniorSkills Austria in Landeck. Er sicherte sich die Goldmedaille in der Kategorie „Cook“.

Der frischgebackene Staatsmeister Jonas Tschebull bei der Siegerehrung der juniorSkills Austria in Landeck. Er sicherte sich die Goldmedaille in der Kategorie „Cook“.

Erfolg für Kärnten: Jonas Tschebull, Lehrling im Falkensteiner Schlosshotel Velden, hat bei den diesjährigen juniorSkills Austria die Goldmedaille in der Kategorie „Cook“ gewonnen. Der Wettbewerb, der vom 28. bis 30. April in Landeck, Tirol, stattfand, gilt als Staatsmeisterschaft für Tourismusberufe und brachte 81 Nachwuchskräfte aus ganz Österreich zusammen. In den Disziplinen „Cook“, „Restaurant Service“ und „Hotel Reception“ traten die Teilnehmer gegeneinander an, um den nationalen Titel zu erringen.

„Sind unglaublich stolz auf Jonas“

Tschebull, der sich derzeit im dritten Lehrjahr seiner Ausbildung befindet, konnte die Jury durch seine Arbeitsweise und fachliche Präzision überzeugen. Die Auszeichnung unterstreicht unter anderem das Niveau der dualen Ausbildung im Kärntner Tourismussektor. Thomas Haslauer, General Manager des Falkensteiner Schlosshotel Velden, kommentierte den Erfolg: „Wir sind unglaublich stolz auf Jonas und seine herausragende Leistung. Sein Erfolg zeigt eindrucksvoll, wie viel Talent und Engagement in unseren jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steckt.“

Unternehmen möchte weiterhin fördern

Der Erfolg des Kärntner Nachwuchskochs fällt in eine Zeit, in der die Tourismusbranche verstärkt auf die Qualifizierung eigener Fachkräfte setzt. Bei der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) befinden sich aktuell 43 Lehrlinge in Ausbildung. Das Unternehmen versucht, durch interne Programme wie die „Youngstar Team Days“ oder spezifische Coachings zur Konfliktlösung die berufliche Entwicklung zu fördern. Die FMTG betreibt als privates Tourismusunternehmen derzeit 27 Hotels und drei Appartement-Anlagen in sechs europäischen Ländern. Neben dem Hotelbetrieb umfasst die Gruppe Geschäftsbereiche in den Feldern Camping, Projektentwicklung und touristische Beratung.