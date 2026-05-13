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/ ©Montage: Canva
auf dem bild von 5min.at ist ein notarzthubschrauber und ein pannendreieck.
Er wurde ins LKH Klagenfurt gebracht.
Villach-Land
13/05/2026
Forstunfall

„Stark blutende Kopfwunde“: Darum kreiste Hubschrauber über Villach-Land

Schwerer Forstunfall in Rosenbach: Ein 40-jähriger Arbeiter stürzte über eine Böschung und musste per Hubschrauber-Seilbergung gerettet werden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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Am Mittwoch ereignete sich gegen 10:55 Uhr in Villach-Land ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 40-jähriger Mann kam während Forstarbeiten über eine Böschung zu Sturz und blieb nach etwa 10 Metern liegen. Dabei zog er sich eine stark blutende Kopfverletzung zu – wir haben über den laufenden Einsatz berichtet.

Hubschrauber wurde alarmiert

Aufgrund des unwegsamen Geländes musste der Verunfallte vom Rettungshubschrauber mittels Seilbergung gerettet werden. Im Anschluss erfolgte der Transport in das LKH Klagenfurt. Neben der Bergrettung waren die Freiwilligen Feuerwehren Maria Elend und St. Jakob im Rosental am Einsatz beteiligt.

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