Ehemann heiratet vor Scheidung erneut, Villacherin geht vor Gericht

Ein Ehemann heiratete in Bosnien, obwohl er in Kärnten noch offiziell verheiratet war. Nun beschäftigen sich Gericht und Staatsanwaltschaft mit dem bizarren Fall von Bigamie.

Mit einem nicht alltäglichen Fall von Bigamie müssen sich nun in Kärnten Gericht und Staatsanwalt beschäftigen: Eine Villacherin zeigte jetzt an, dass ihr Mann mit dem sie dreißig Jahre verheiratet war, am 4. April in Bosnien geheiratet hat, aber erst 5 Tage später, am 9.4 in Villach eine Scheidungsverhandlung angesetzt war.

Villacherin ist empört

In einem Gespräch mit 5 Minuten erzählte die Frau wie beschämt sie sich fühlt und wie sie versucht mit diesen Umständen zurecht zu kommen. „Es war eine Liebesheirat, wir haben alles gemeinsam gemacht, Haus gebaut, auf ein Geschäft gespart und dann hat er schon vor vielen Monaten offensichtlich eine anderen Frau kennengelernt und eine Beziehung begonnen, die jetzt mit einer Heirat abschloss“, ist sie empört. Am 9. April bei der Scheidungsverhandlung wollte der untreue Ehegespons einen schnellen Schluss ziehen und forderte eine einvernehmliche Scheidung.

Wird neue Ehe annulliert?

„Das hätte ihm so gefallen, ich denke nicht mich scheiden zu lassen“, so die Villacherin kämpferisch. Auch die Bigamie kam zur Spreche: „Der Richter riet mir zu einer Anzeige bei der Villacher Polizei, die habe ich natürlich erstattet.“ Nicht genug damit, demnächst will sie nach Bosnien reisen und dort bei den zuständigen Behörden die Annullierung der am 4. April geschlossenen Ehe beantragen. „Ich will trotz der Demütigung die mir widerfahren ist, meinem Mann noch ein Mal eine Chance geben. Weil ich ihn einfach noch immer liebe.“