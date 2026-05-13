Waldbrand verhindert: Passantin fand offene Feuerstelle in Villach-Land

Dank einer aufmerksamen Zeugin und des neuen Waldbrandfahrzeugs konnte eine offene Feuerstelle im Wald schnell gesichert werden.

Die Feuerwehr St. Jakob im Rosental rückte nach der Alarmierung sofort aus.

Die Feuerwehr St. Jakob im Rosental rückte nach der Alarmierung sofort aus.

Dank einer aufmerksamen Spaziergängerin konnte in Villach-Land Schlimmeres verhindert werden. Die Frau entdeckte mitten in einem Waldgebiet eine offene Feuerstelle und alarmierte umgehend die Einsatzkräfte.

Schnelles Eingreifen der Feuerwehr

Die Feuerwehr St. Jakob im Rosental rückte nach der Alarmierung sofort aus. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben: Es brannte kein aktives Feuer mehr. Durch das frühzeitige Entdecken der Stelle konnte eine Ausbreitung und somit ein potenzieller Waldbrand rechtzeitig unterbunden werden.

Akute Waldbrandgefahr beachten

Der Vorfall unterstrich allerdings die aktuelle Brisanz der Lage: Aufgrund der anhaltenden Trockenheit gilt weiterhin eine Verordnung der Bezirkshauptmannschaft, die das Entzünden von Feuer im Wald oder in Waldnähe strikt untersagt. Die Feuerwehr betont zudem: „Ein großes Dankeschön gilt der aufmerksamen Spaziergängerin, die durch ihr umsichtiges und rasches Handeln wesentlich dazu beigetragen hat, größeren Schaden zu verhindern. Solche vorbildlichen Reaktionen sind in dieser trockenen Jahreszeit besonders wichtig.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.05.2026 um 19:17 Uhr aktualisiert