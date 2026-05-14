Kollision am Stauende der A11: 21-jährige Lenkerin verletzt

Gegen 17.57 Uhr kam es im Bereich vor dem Karawankentunnel in Fahrtrichtung Slowenien zu einem Unfall. Es kam zu einem Stau von ungefähr sechs Kilometern. Wir haben berichtet: Vor Karawankentunnel: Kilometerlanger Stau nach Unfall in Kärnten. Ein 60-jähriger Lkw-Lenker stand mit seinem Sattelkraftfahrzeug bereits verkehrsbedingt im Stau auf der ersten Fahrspur. Eine nachfolgende 21-jährige Autofahrerin dürfte das Ende der stehenden Fahrzeugkolonne übersehen haben. Sie prallte in das Heck des Sattelanhängers. „Dabei wurde ihr Fahrzeug schwer beschädigt und kam quer auf der zweiten Fahrspur zum Stillstand“, heißt es von der Kärntner Polizei.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die junge Frau wurde verletzt. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde sie mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Villach geflogen. Der Lkw-Fahrer blieb nach aktuellen Informationen unverletzt. Alkotests bei beiden Beteiligten verliefen negativ. „. Das noch fahrbereite Sattelkraftfahrzeug konnte seine Fahrt fortsetzen, der PKW wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Autobahn verbracht“, so abschlie0end.