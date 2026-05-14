Ab heute: THE LAKE ROCKS SUP Festival 2026 in Villach beginnt

Das THE LAKE ROCKS SUP-Festival geht in die fünfte Runde: Das Event das als Pilotprojekt startete, findet ab heute (14. Mai) bis Sonntag, 17. Mai 2026 statt.

Was vor fünf Jahren als Pionierprojekt startete, hat sich mittlerweile als eines der drei weltweit bedeutendsten Stand-Up-Paddle-Events etabliert. Zum halbrunden Geburtstag bricht das Festival alle Rekorde: Über 1.200 Athleten aus mehr als 30 Nationen werden in der „Paddelstadt“ Villach erwartet. Mit einem Gesamtpreisgeld von 12.000 Euro und dem Status als offizieller Teil der ICF World Ranking Series lockt das Event die Weltelite nach Kärnten.

Dass wir im 5. Jahr endgültig in der absoluten Weltspitze angekommen sind, zeigt die Qualität unserer Arbeit und die Attraktivität der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See“. , freut sich Michael Sternig vom Organisationsteam des TVB Villachs.

Alle Rennen starten im SUP Village

Aufgrund der wechselhaften Wetterprognose haben sich die Veranstalter zu einer logistischen Anpassung entschieden: Um maximale Sicherheit und eine kompakte Festival-Atmosphäre zu gewährleisten, werden alle Rennen direkt im SUP Village bei Strandcamping Gruber starten.

Das Festival bietet für jede Leistungsklasse das passende Format:

Donnerstag: Spektakulärer Auftakt mit dem Mein Bezirk CITY Race, der AirSUP-Boardercross-Championship.

Spektakulärer Auftakt mit dem Mein Bezirk CITY Race, der AirSUP-Boardercross-Championship. Freitag: Highspeed beim Antenne Kärnten SPEED Race und Teamgeist bei der Kärntner Sparkasse TEAM Race auf XXL-Boards.

Highspeed beim und Teamgeist bei der auf XXL-Boards. Samstag: Die Königsdisziplin, das Kelag PRO Race (12 km), sowie das beliebte FUN Race für Einsteiger.

Die Königsdisziplin, das (12 km), sowie das beliebte für Einsteiger. Sonntag: Das große Finale mit dem technisch anspruchsvollen TECH Race.

Ein Fest für die ganze Familie

Trotz des enormen Profi-Aufgebots bleiben der Kern des Festivals die Nachwuchsförderung (kostenlose Teilnahme für U16) und der Breitensport. Neben den Rennen lockt ein Gratis-Rahmenprogramm mit einem großen SUP-Testcenter und SUP-Yoga. Abends sorgen die After-Race-Partys mit Live-Bands wie „The Bandits“, „Why Cry Johnny“ und „Die Guiteros“ für echte Festival-Stimmung – und das bei freiem Eintritt für alle Besucher.