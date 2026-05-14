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VAS feiert einen 4:3-Sieg gegen den ASKÖ Villach
Was für ein Eishockey-Abend in der Villacher Alpen Arena: Am Ende feierte der VAS einen 4:3-Sieg nach Penaltyschießen gegen den ASKÖ Villach.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Der ASKÖ erwischte den besseren Start und ging durch Marsel Hocevar (11.) in Führung, die VAS-Kapitän Daniel Kronig jedoch noch vor der ersten Pause ausglich. Nach einem torlosen Mitteldrittel wurde es im Schlussabschnitt turbulent: Binnen zwei Minuten schraubten Manuel Wuntschek und erneut Hocevar den Spielstand auf 3:1 für den ASKÖ hoch. Kristian Kravanja und Patrick Edlinger sorgten kurz vor Ende für den Ausgleich. Edlinger war es schließlich auch, der im Penaltyschießen die Nerven behielt und den entscheidenden Treffer gegen ASKÖ-Keeper Leo Lepuschitz versenkte.
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