VAS feiert einen 4:3-Sieg gegen den ASKÖ Villach

Der ASKÖ erwischte den besseren Start und ging durch Marsel Hocevar (11.) in Führung, die VAS-Kapitän Daniel Kronig jedoch noch vor der ersten Pause ausglich. Nach einem torlosen Mitteldrittel wurde es im Schlussabschnitt turbulent: Binnen zwei Minuten schraubten Manuel Wuntschek und erneut Hocevar den Spielstand auf 3:1 für den ASKÖ hoch. Kristian Kravanja und Patrick Edlinger sorgten kurz vor Ende für den Ausgleich. Edlinger war es schließlich auch, der im Penaltyschießen die Nerven behielt und den entscheidenden Treffer gegen ASKÖ-Keeper Leo Lepuschitz versenkte.