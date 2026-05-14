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/ ©ÖBHV/Stefan
Bild auf 5min.at zeigt das Team der VAS
Die VAS holten sich den Sieg.
Villach
14/05/2026
Gratulation

VAS feiert einen 4:3-Sieg gegen den ASKÖ Villach

Was für ein Eishockey-Abend in der Villacher Alpen Arena: Am Ende feierte der VAS einen 4:3-Sieg nach Penaltyschießen gegen den ASKÖ Villach.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)
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Der ASKÖ erwischte den besseren Start und ging durch Marsel Hocevar (11.) in Führung, die VAS-Kapitän Daniel Kronig jedoch noch vor der ersten Pause ausglich. Nach einem torlosen Mitteldrittel wurde es im Schlussabschnitt turbulent: Binnen zwei Minuten schraubten Manuel Wuntschek und erneut Hocevar den Spielstand auf 3:1 für den ASKÖ hoch. Kristian Kravanja und Patrick Edlinger sorgten kurz vor Ende für den Ausgleich. Edlinger war es schließlich auch, der im Penaltyschießen die Nerven behielt und den entscheidenden Treffer gegen ASKÖ-Keeper Leo Lepuschitz versenkte.

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