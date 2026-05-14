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Bild auf 5min.at zeigt Magdalena Lindner, Susanne Gogl-Walli und Lukas Pullnig
Am Foto: Susanne Gogl-Walli.
Villach
14/05/2026
Am 23. Mai

Nationalstaffeln stürmen das sanierte Stadion Lind

Das neu sanierte Stadion Lind wird am 23. Mai um 12.15 Uhr zum sportlichen Epizentrum der Leichtathletik. Der LC Villach lädt zum traditionellen Pfingstmeeting, das in diesem Jahr mit einem hochkarätigen Teilnehmerfeld aufwartet.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Im Fokus des Interesses stehen die österreichischen Nationalstaffeln über 4×100 Meter und 4×400 Meter. Der Österreichische Leichtathletik-Verband (ÖLV) nutzt das Meeting in Villach als entscheidenden Formtest und wichtigen Schritt auf dem Weg zur Qualifikation für die Europameisterschaften in Birmingham.

Diese Persönlichkeiten sind dabei

Neben den heimischen Assen wie Karin Strametz, Magdalena Lindner und Susanne Gogl-Walli ist das Meeting auch international prominent besetzt. Aus Ungarn reisen mit Janos Kubasi (800m) und Patrik Simon Enyingi (400m) zwei absolute Top-Athleten an, die auch tragende Säulen der ungarischen Nationalstaffel sind. Doppelstaatsmeister Lukas Pullnig, dem 400-Meter-Meister Jakub Zembaty und der EM-Teilnehmerin Hannah Ladinig sind Kärntens größte Leichtathletik-Hoffnungen vor heimischem Publikum vertreten.

Bild auf 5min.at zeigt Magdalena Lindner, Susanne Gogl-Walli und Lukas Pullnig
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Am Foto: Magdalena Lindner.
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Am Foto: Lukas Pullnig.
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