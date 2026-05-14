Falschgeld bei TEMU bestellt und ausgegeben: Kärntner vor Gericht

Ein 20-jähriger Mann und dessen 17-jährige Partnerin müssen sich am kommenden Dienstag, dem 19. Mai 2026, erneut vor dem Landesgericht Klagenfurt verantworten. Die beiden sollen Falschgeld besessen und ausgegeben haben.

Weil sie gefälschte Banknoten besessen und in Villach ausgegeben haben sollen, steht das Paar vor Gericht.

Weil sie gefälschte Banknoten besessen und in Villach ausgegeben haben sollen, steht das Paar vor Gericht.

Nachdem der Prozess im April wegen fehlender Zeugenaussagen vertagt werden musste, steht das Paar in der kommenden Woche nun erneut vor Gericht. Wie berichtet, wird den beiden vorgeworfen, im Besitz von 178 gefälschten Banknoten gewesen zu sein. Konkret handelte es sich um 98 Stück 50-Euro-Banknoten und 80 Stück 10-Euro-Banknoten. Zumindest letztere haben sie Medienberichten zufolge über den Online-Marktplatz TEMU erstanden.

Falschgeld in Villach ausgegeben?

Laut dem aktuellen Verhandlungsspiegel des Landesgericht Klagenfurt haben die beiden die Blüten zudem in Villach in Umlauf gebracht. Darum müssen sie sich nun wegen des Verbrechens der Weitergabe und des Besitzes von nachgemachtem oder verfälschtem Geld verantworten. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt für sie natürlich die Unschuldsvermutung.