Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt buntes Geschirr.
Nach sechs Jahren schließt Sahan Yalcin sein Geschäft in der Villacher Innenstadt.
Villach
14/05/2026
Im September

Orientalisches Dekogeschäft in Villach schließt

Seit 2020 war das "Giftland Villach" ein fester Bestandteil der Innenstadt. Jetzt kündigte Inhaber Sahan Yalcin dessen Schließung an. Bereits im Herbst 2026 will er sein Geschäft am Oberen Kirchenplatz zusperren.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Bunte Mosaikleuchten, Kerzenständer und Geschirr zieren derzeit noch das Geschäft am Oberen Kirchenplatz. Bald gehört das „Giftland Villach“ aber der Vergangenheit an. „Wir schließen im September“, bestätigt Inhaber Sahan Yalcin auf Nachfrage von 5 Minuten. Als Grund nennt er die aktuelle wirtschaftliche Lage. Die knapp 69 Quadratmeter große Fläche ist online bereits zur Vermietung ausgeschrieben. Die Frequenzlage sei gut; die Nettomiete beträgt 931,01 Euro.

Ein Bild auf 5min.at zeigt bunte Lampen.
©5 Minuten
Ab Herbst bleiben die bunten Mosaikleuchten im „Giftland Villach“ aus.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: