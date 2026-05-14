Orientalisches Dekogeschäft in Villach schließt

Seit 2020 war das "Giftland Villach" ein fester Bestandteil der Innenstadt. Jetzt kündigte Inhaber Sahan Yalcin dessen Schließung an. Bereits im Herbst 2026 will er sein Geschäft am Oberen Kirchenplatz zusperren.

Bunte Mosaikleuchten, Kerzenständer und Geschirr zieren derzeit noch das Geschäft am Oberen Kirchenplatz. Bald gehört das „Giftland Villach“ aber der Vergangenheit an. „Wir schließen im September“, bestätigt Inhaber Sahan Yalcin auf Nachfrage von 5 Minuten. Als Grund nennt er die aktuelle wirtschaftliche Lage. Die knapp 69 Quadratmeter große Fläche ist online bereits zur Vermietung ausgeschrieben. Die Frequenzlage sei gut; die Nettomiete beträgt 931,01 Euro.