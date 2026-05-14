Nach großer Modernisierung: Feuerwehrfest in Bad Bleiberg

Sowohl die neu gestalteten Räumlichkeiten des Rüsthauses als auch das neue Mehrzweckfahrzeug wurden am vergangenen Samstag beim Feuerwehrfest in Bad Bleiberg gefeiert.

„Durch die Neuanschaffung des Einsatzfahrzeuges waren umfangreiche bauliche Adaptierungen erforderlich“, weiß Bürgermeister Christian Hecher (ULB). So wurden zwei neue Tore errichtet und die Zufahrt zur Garage höhenmäßig angepasst. Außerdem wurde ein neuer Mannschaftsraum geschaffen und die Heizungsanlage erneuert. Besonders hervor hob der Gemeindechef auch die enorme Eigenleistung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bleiberg.

©Marktgemeinde Bad Bleiberg Am Foto: Bürgermeister Christian Hecher bei seiner Festrede.

Feuerwehr präsentierte Neuerungen

Das Resultat wurde nun am 9. Mai 2026 im Rahmen eines großen Feuerwehrfestes präsentiert. Im Zuge dessen wurde auch das Mehrzweckfahrzeug gesegnet. Der Festakt begann um 12 Uhr und wurde musikalisch von der Bergkapelle Bad Bleiberg umrahmt. Beim anschließenden Dämmerschoppen sorgte „Alpenland Power“ für beste Unterhaltung.