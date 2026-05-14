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Ein Bild auf 5min.at zeigt Gäste beim Feuerwehrfest in Bad Bleiberg.
Am 9. Mai 2026 wurde in Bad Bleiberg gefeiert.
Bad Bleiberg
14/05/2026
Am 9. Mai

Nach großer Modernisierung: Feuerwehrfest in Bad Bleiberg

Sowohl die neu gestalteten Räumlichkeiten des Rüsthauses als auch das neue Mehrzweckfahrzeug wurden am vergangenen Samstag beim Feuerwehrfest in Bad Bleiberg gefeiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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„Durch die Neuanschaffung des Einsatzfahrzeuges waren umfangreiche bauliche Adaptierungen erforderlich“, weiß Bürgermeister Christian Hecher (ULB). So wurden zwei neue Tore errichtet und die Zufahrt zur Garage höhenmäßig angepasst. Außerdem wurde ein neuer Mannschaftsraum geschaffen und die Heizungsanlage erneuert. Besonders hervor hob der Gemeindechef auch die enorme Eigenleistung der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bleiberg.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Bürgermeister Christian Hecher.
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Am Foto: Bürgermeister Christian Hecher bei seiner Festrede.

Feuerwehr präsentierte Neuerungen

Das Resultat wurde nun am 9. Mai 2026 im Rahmen eines großen Feuerwehrfestes präsentiert. Im Zuge dessen wurde auch das Mehrzweckfahrzeug gesegnet. Der Festakt begann um 12 Uhr und wurde musikalisch von der Bergkapelle Bad Bleiberg umrahmt. Beim anschließenden Dämmerschoppen sorgte „Alpenland Power“ für beste Unterhaltung.

Ein Bild auf 5min.at zeigt drei Männer in festlicher Kleidung vor dem neuen Mehrzweckfahrzeug der Feuerwehr.
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Impressionen vom Feuerwehrfest in Bad Bleiberg.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Gäste beim Feuerwehrfest in Bad Bleiberg.
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Impressionen vom Feuerwehrfest in Bad Bleiberg.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Gäste beim Feuerwehrfest in Bad Bleiberg.
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Impressionen vom Feuerwehrfest in Bad Bleiberg.
Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Feuerwehrleute.
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Impressionen vom Feuerwehrfest in Bad Bleiberg.
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Impressionen vom Feuerwehrfest in Bad Bleiberg.
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