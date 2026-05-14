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/ ©Daniel Proprenter
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen blauen VW.
Der ÖAMTC meldet erneut Verzögerungen rund um den Faaker See sowie in Velden.
Velden & Faaker See
14/05/2026
Rund um den See

Stau: GTI-Fans legen erneut den Verkehr lahm

Trotz des Regenwetters sind auch am Donnerstag etliche Tuningfans auf den Straßen. Speziell rund um den Faaker See sowie in Velden herrscht reges Verkehrsaufkommen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)
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Obwohl sich das Programm der diesjährigen XS Carnight auf Hotspots wie den Neuen Platz, das Schloss Magaregg und das Messegelände in Klagenfurt beschränkt, zieht es viele Tuningfans weiterhin zu altbekannten Treffpunkten. Und so herrscht auch am Donnerstag reges Verkehrsaufkommen in Selpritsch sowie in der Turbokurve am Faaker See. Bereits am Mittwoch ging es dort „nur im Schritttempo“ voran. 5 Minuten berichtete. Nun meldet der ÖAMTC-Verkehrsservice erneut Stau.

Hier sorgt der GTI-Andrang für Stau

  • B83 Kärntner Straße zwischen der 10.-Oktober-Straße und der Beethovenallee in Velden am Wörthersee
  • L52 Rosegger Straße zwischen dem Karawankenplatz und dem Josef-Friedrich-Perkonig-Weg in Velden am Wörthersee
  • B84 Faakersee Straße zwischen Egg und Neu-Egg

Quelle: ÖAMTC

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