Stau: GTI-Fans legen erneut den Verkehr lahm

Trotz des Regenwetters sind auch am Donnerstag etliche Tuningfans auf den Straßen. Speziell rund um den Faaker See sowie in Velden herrscht reges Verkehrsaufkommen.

Obwohl sich das Programm der diesjährigen XS Carnight auf Hotspots wie den Neuen Platz, das Schloss Magaregg und das Messegelände in Klagenfurt beschränkt, zieht es viele Tuningfans weiterhin zu altbekannten Treffpunkten. Und so herrscht auch am Donnerstag reges Verkehrsaufkommen in Selpritsch sowie in der Turbokurve am Faaker See. Bereits am Mittwoch ging es dort „nur im Schritttempo“ voran. 5 Minuten berichtete. Nun meldet der ÖAMTC-Verkehrsservice erneut Stau.