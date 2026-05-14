SUP-Festival am Faaker See: Paddler trotzen dem Wetter

Trotz des wechselhaften Wetters sind ausnahmslos alle registrierten Teilnehmenden zum THE LAKE ROCKS SUP Festival am Faaker See angereist. Sämtliche Rennen fanden am Freitag wie geplant statt.

Bereits zum fünften Mal geht das THE LAKE ROCKS SUP Festival heuer am Faaker See über die Bühne. Aufgrund der Wetterbedingungen hat der Tourismusverband Villach (als Veranstalter), den Start aller Bewerbe diesmal direkt ins SUP Village verlegt. Aufgrund des Locationwechsels fand anstelle des traditionellen CITY Race auf der Drau erstmals ein TIME TRIAL Race rund um die Faaker See-Insel statt. 164 Athleten gingen bei teilweise starkem Regen an den Start und absolvierten die 2,1-Kilometer-Strecke im Einzelzeitfahren. Bei den Herren siegte der 17-jährige Deutsche Benyam Bossack, bei den Damen Katniss Paris aus den USA.

© Andy Klotz Fotografie Die SUP-Paddler zeigten vollen Einsatz … © Andy Klotz Fotografie … trotz des Regenwetters.

Wetterfeste Paddler

Trotz angekündigtem Wetterumschwung steht das Stars4Future-Team um Ruderin Magdalena Lobnig und den früheren Fußballer Roman Stary fix am Start des XXL-Board-Teamrennens am Freitag. Ebenfalls mit dabei sind Sponsoren und Unterstützer der Veranstaltung: Gesundheitslandesrätin Beate Prettner (SPÖ) nimmt am FUN Race am Samstag teil, Kärnten-Netz Geschäftsführer Michael Marketz tritt im Langdistanzbewerb an.

© Andy Klotz Fotografie Am Foto: Organisator Michael Sternig, Mobilitätsprofi Martin Mayerhofer, Landesrätin Beate Prettner, Kärnten-Nezt-Geschäftsführer Michael Marketz, Touristiker Georg Overs und Sportvermarkter Michael Kummerer (v.l.)

„Keine einzige Stornierung“

„Wie wichtig und unverzichtbar sich Villach mittlerweile als Paddelstadt für die internationale SUP-Elite etabliert hat, zeigt sich besonders daran, dass wir trotz der schlechten Wetterprognose keine einzige Stornierung aus dem internationalen Athletenfeld verzeichnen mussten“, erklärt Gerhard Stroitz, Obmann des TVB Villachs, stolz. Am Freitag starten die Weltranglistenbewerbe mit dem Speed-Race um 10 Uhr. Am Samstag folgt für die Weltelite der Langdistanzbewerb über 14 Kilometer.