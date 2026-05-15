Staffelgold und Vereinsrekord zum Saisonauftakt für den LC Villach

Goldregen zum Saisonstart: Die U18-Staffel des LC Villach triumphiert in Kapfenberg und setzte zum Auftakt der Freiluft-Leichtathletiksaison 2026 ein kräftiges Ausrufezeichen.

Die U18-Burschen des LC Villach holen Gold über 3×1000 Meter, während Viola Fischer mit einem neuen Vereinsrekord über die Hürden glänzt.

Die U18-Burschen des LC Villach holen Gold über 3×1000 Meter, während Viola Fischer mit einem neuen Vereinsrekord über die Hürden glänzt.

Der LC Villach setzte zum Auftakt der Freiluft-Leichtathletiksaison 2026 ein kräftiges Ausrufezeichen. Als einziger Kärntner Vertreter trotzten die Athletinnen und Athleten bei den Österreichischen Vereine-Meisterschaften in Kapfenberg dem regnerischen Wetter und der starken Konkurrenz von fast 400 Teilnehmenden.

Sprint zum Titel

Das Highlight des Tages lieferte der Nachwuchs: Die U18-Burschenstaffel mit Benjamin Trontelj, Matteo Xaver Jost und Sebastian Kofler stürmte über die 3×1000 Meter in einer Zeit von 8:06,51 Minuten souverän zum österreichischen Meistertitel. Auch die U18-Mädchen zeigten über die 3×800 Meter mit einem neunten Platz eine solide Teamleistung.

©ÖLV Nevsimal

Starke Einzelleistungen

In den Einzelbewerben glänzte Viola Fischer, die über 400 Meter Hürden mit 63,32 Sekunden einen neuen Vereinsrekord aufstellte und sich den vierten Platz sicherte. Ebenfalls Rang vier belegten Alissa Liebhard über 3000 Meter sowie Valentin Liebhard über 400 Meter der Männer. In der Gesamtwertung erreichten die Villacher Frauen den 13. Platz (77 Punkte), während die Männer das Team-Ranking auf Rang 15 (40 Punkte) abschlossen.