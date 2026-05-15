Skip to content
Region auswählen:
/ ©velden2.it-wms.com
Ein Bild auf 5min.at zeigt Stau in Velden.
Ein Blick durch die Webcam zeigt: Zahlreiche GTI-Fans verschlägt es am Samstag nach Velden.
Velden am Wörthersee
15/05/2026
Großer Andrang

GTI-Fans sorgen erneut für Stau rund um den Faaker- und Wörthersee

Rund um Faaker- sowie den Wörthersee prägen GTI-Fans aktuell das Straßenbild. Am Freitag kam es bereits am frühen Nachmittag zu Verzögerungen auf den Straßen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Der anhaltende Regen hält die Autotuning-Szene nicht auf: Auch am Freitagnachmittag sind wieder viele in Kärnten unterwegs und steuern altbekannte Treffpunkte an. Großer Andrang herrscht unter anderem bei der Turbokurve am Faaker See, der Mischkulnig-Tankstelle und im Ortszentrum von Velden. Laut dem ÖAMTC kommt es in diesen Bereichen zu Verkehrsbehinderungen. Vor allem auf der B83 Kärntner Straße und der L96 Wörthersee Süduferstraße müssen Autofahrer Geduld mitbringen.

GTI-Andrang: Hier herrscht aktuell Stau

  • Velden am Wörthersee: Seecorso zwischen Schlossweg und Süduferstraße
  • B83 Kärntner Straße in Velden: zwischen der 10.-Oktober-Straße und der Klagenfurter Straße in beiden Richtungen
  • B83 Kärntner Straße: zwischen der Rosentaler Straße und der Veldener Seepromenade in beiden Richtungen
  • L96 Wörthersee Süduferstraße: zwischen Sekirn und Maria Wörth in beiden Richtungen
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: