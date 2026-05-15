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GTI-Fans sorgen erneut für Stau rund um den Faaker- und Wörthersee
Rund um Faaker- sowie den Wörthersee prägen GTI-Fans aktuell das Straßenbild. Am Freitag kam es bereits am frühen Nachmittag zu Verzögerungen auf den Straßen.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Der anhaltende Regen hält die Autotuning-Szene nicht auf: Auch am Freitagnachmittag sind wieder viele in Kärnten unterwegs und steuern altbekannte Treffpunkte an. Großer Andrang herrscht unter anderem bei der Turbokurve am Faaker See, der Mischkulnig-Tankstelle und im Ortszentrum von Velden. Laut dem ÖAMTC kommt es in diesen Bereichen zu Verkehrsbehinderungen. Vor allem auf der B83 Kärntner Straße und der L96 Wörthersee Süduferstraße müssen Autofahrer Geduld mitbringen.
GTI-Andrang: Hier herrscht aktuell Stau
- Velden am Wörthersee: Seecorso zwischen Schlossweg und Süduferstraße
- B83 Kärntner Straße in Velden: zwischen der 10.-Oktober-Straße und der Klagenfurter Straße in beiden Richtungen
- B83 Kärntner Straße: zwischen der Rosentaler Straße und der Veldener Seepromenade in beiden Richtungen
- L96 Wörthersee Süduferstraße: zwischen Sekirn und Maria Wörth in beiden Richtungen
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