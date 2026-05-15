Falscher Bundeskanzler: Pensionistin (76) tappte in Internet-Falle

Mit Fake-Werbung, auf welcher der Bundekanzler zu sehen war, ergaunerten Betrüger kürzlich mehrere tausend Euro von einer 76-jährigen Villacherin. Inzwischen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Laut den Ermittlern handelte es sich um eine Internetwerbung der Webseite „AVATRADE“. Auf dieser soll auch der Bundekanzler zu sehen gewesen sein. Eine Fälschung, wie die Villacherin inzwischen feststellen musste. Die Pensionistin ist auf das fadenscheinige Angebot hereingefallen.

Von Online-Betrügern um tausende Euro geprellt

„Sie klickte auf einen Link. Kurz darauf meldete sich ein vermeintlicher Broker per WhatsApp“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Trattengasse. Mit diesem führte die Frau einige Telefonate, bevor sie letztendlich Geld investierte. „Sie tätigte zwei Überweisungen auf unterschiedliche Konten“, so die Ermittler. In Summe entstand ihr ein Schaden von mehreren tausend Euro.