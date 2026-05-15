Exoten hautnah: Ausstellung zeigt lebende Spinnen und Skorpione

65 lebende Spinnen und Skorpione gibt es im The Living Museum Villach zu sehen. Für die besondere Ausstellung zeigen sich Manuel Bacher und Cornelia Maier verantwortlich. Sie wollen den Blickwinkel der Menschen verändern.

„Einer der häufigsten Sätze in der Ausstellung ist: ‚Schau, man sieht ja richtig die Augen.‚“, schmunzelt Manuel Bacher im Gespräch mit 5 Minuten. Er betreibt gemeinsam mit Cornelia Maier das „The Living Museum Villach“ im Wiesensteig 52. Der Name ist dabei Programm, denn tatsächlich werden in dem 265 Quadratmeter großen Glashaus etwa 65 lebende Vogelspinnen und Skorpione aus verschiedensten Teilen der Welt präsentiert.

©zVg. / The Living Museum Villach Blickfang im Glashaus. ©zVg. / The Living Museum Villach Das Living Museum zeigt 65 Spinnen und Skorpionen.

Exoten-Welt mitten in Villach

„Ich beschäftige mich bereits seit über 20 Jahren intensiv mit exotischen Tieren. Durch diese langjährige Leidenschaft entstand im Laufe der Jahre auch der Kontakt zu vielen Menschen und Ausstellungen aus verschiedenen europäischen Ländern, unter anderem zum Slowenen Aleš Mlinar, der ähnliche Ausstellungen und Sonderausstellungen in mehreren europäischen Ländern betreibt“, erzählt Bacher. „Durch die gemeinsame Begeisterung für außergewöhnliche Tierwelten entwickelte sich über die Jahre hinweg auch die Idee, eine eigene Ausstellung dieser Art nach Villach zu bringen.“

Testlauf erfolgversprechend

Gesagt, getan! Im Jahr 2025 wurde die Ausstellung erstmals für knapp drei Monaten genehmigt. „Bereits zu dieser Zeit wurde uns klar, dass wir sie langfristig und dauerhaft in Villach etablieren möchten“, so Bacher. In Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, wurde dies nun umgesetzt. „Die Tiere leben in artgerecht gestalteten Terrarien“, wie der Betreiber versichert. Ergänzt wird die Ausstellung durch detaillierte Informationen und Beschreibungen zu den jeweiligen Arten, ihrer Herkunft und Lebensweise.

Wir legen großen Wert auf großzügig gestaltete und artgerechte Terrarien, in denen sich die Tiere möglichst natürlich verhalten können. Manuel Bacher

©zVg. / The Living Museum Villach Nach einem erfolgreichen Testlauf im Jahr 2025 fasst die außergewöhnliche Tierwelt nun dauerhaft Fuß in Villach.

„Sind kein Zoo“

Wie Bacher betont, wurde dabei bewusst auf die Bezeichnung „The Living Museum“ gesetzt. „Für uns steht nicht die klassische Mischung verschiedenster Tiergruppen im Vordergrund, sondern eine spezialisierte Wissens- und Erlebniswelt rund um Spinnentiere und außergewöhnliche exotische Arten.“ Ziel ist es den Blickwinkel der Menschen zu verändern: „Denn im Grunde sind diese Tiere keine ‚Monster‘, sondern oftmals einfach missverstandene und wunderschöne Lebewesen […].“

Wie stehst du zu Spinnen und Skorpionen? Faszinierend! Ich schaue mir diese Tiere gerne aus der Nähe an. Solange eine Glasscheibe dazwischen ist, ist alles gut. Panik pur! Ich mache einen großen Bogen um alles, was mehr als vier Beine hat. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Positives Echo

Viele Besucher würden vorbeikommen, gerade weil sie eigentlich Angst bzw. Respekt vor Spinnen und Skorpionen haben. „Genau deshalb freut es uns umso mehr, dass wir bisher nahezu ausschließlich positives Feedback erhalten haben“, so Bacher. „Wir bemühen uns auch, möglichst präsent zu sein und Fragen direkt zu beantworten […].“ Außerdem versichert er: „Tiere, die gestresst wirken oder sich ausschließlich verstecken, werden von uns nicht dauerhaft in der Ausstellung präsentiert. Das Wohlbefinden der Tiere steht für uns klar im Vordergrund.“

©zVg. / The Living Museum Villach | Das „The Living Museum“ soll Besuchern die faszinierende Welt der Spinnentiere näherbringen.

Erweiterungspläne

Geplant ist darüber hinaus, in naher Zukunft einen zusätzlichen Bereich zu errichten. „Für den aktuell aber noch die erforderlichen Genehmigungen laufen“, so Bacher. Zu viel möchte er deshalb noch nicht verraten. „Fest steht jedoch, dass wir ‚The Living Museum‘ Schritt für Schritt weiterentwickeln möchten.“