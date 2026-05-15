Grüner Trend am See: Jungunternehmerin eröffnet Matcha-Lokal in Velden

Die Umbauarbeiten sind bereits voll im Gange. In wenigen Wochen möchte Katja Platzner ihr zweites „Matcha Moa“-Lokal in Kärnten eröffnen. Diesmal zieht es die 28-Jährige an den Wörthersee.

Im Februar eröffnete Jungunternehmerin Katja Platzner das Take-away-Lokal „Matcha Moa“ (ehemals „Matcha Mood“) in der St. Veiter Straße in Klagenfurt – 5 Minuten berichtete. Wenige Monate später kündigte sie in den sozialen Medien an, expandieren zu wollen. „Noch in dieser Saison kann man Matcha direkt am Wörthersee genießen“, verrät die 28-Jährige nun im Gespräch mit 5 Minuten. In wenigen Wochen wird sie ihre zweite Filiale im Ortszentrum von Velden eröffnen.

Besonderes Velden-Special

„Tatsächlich war es ein Wunsch von ganz vielen Kunden einen zweiten Standort zu machen, ein paar haben sich direkt Velden gewünscht“, erzählt Platzner. Zur Eröffnung plant sie auch ein besonderes Velden Special, wie sie abschließend verrät. „Etwas, dass man so bei uns noch nicht kennt und perfekt dazu passt.“