Jugendliche stehlen E-Scooter – Polizei findet Schlagring im Schuh

Zwei junge Männer sollen mehrere E-Scooter in Villach gestohlen haben. Doch bei einer Durchsuchung fanden die Beamten beim Jüngeren auch noch eine verbotene Waffe.

Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wurden am Freitagnachmittag in Villach von der Polizei ausgeforscht. Sie stehen im Verdacht, mehrere E-Scooter gestohlen zu haben. Während einer Durchsuchung machten die Beamten beim 16-Jährigen einen weiteren Fund: In seinem Schuh war ein Schlagring versteckt. Dabei handelt es sich um eine verbotene Waffe.

Schlagring sichergestellt

Der Schlagring wurde sichergestellt, außerdem sprach die Polizei ein vorläufiges Waffenverbot aus. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die beiden Jugendlichen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2026 um 06:26 Uhr aktualisiert