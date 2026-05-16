Karrieretag in Villach: Blick hinter die Kulissen des Bahnalltags

Für das heurige Ausbildungsjahr werden noch rund 70 Lokführer gesucht. Deshalb gibt es am kommenden Freitag in Villach die Möglichkeit Einblicke in den Bahnalltag zu bekommen.

Der Karrieretag findet in der Heizhausstraße statt. Von 10 bis 13 Uhr können Interessierte die Berufswelt rund um die Lok sowie den Arbeitsalltag von Lokführern und Wagenmeistern kennenlernen. Neben persönlichen Gesprächen und Einblicken in die Ausbildung können auch Fahrzeuge inklusive Führerstand besichtigt werden. Außerdem wird es einen Fahrsimulator geben.

©ÖBB/Lukas Leonte In Kärnten werden noch zahlreiche Lokführer gesucht.

Ausbildung zum Lokführer

Falls der Beruf das Richtige ist, können vor Ort bereits erste berufliche Schritte gesetzt werden. In Kärnten werden für das heurige Ausbildungsjahr noch rund 70 Lokführer und 6 Wagenmeister gesucht. Kurse starten laufend das ganze Jahr. In Kärnten arbeiten in den verschiedensten Berufen über 3000 Mitarbeiter bei der ÖBB.