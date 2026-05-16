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Das Bild auf 5min.at zeigt einen ÖBB Zug.
Am 22. Mai findet ein Karrieretag in Villach statt.
Villach
16/05/2026
Hineinschnuppern

Karrieretag in Villach: Blick hinter die Kulissen des Bahnalltags

Für das heurige Ausbildungsjahr werden noch rund 70 Lokführer gesucht. Deshalb gibt es am kommenden Freitag in Villach die Möglichkeit Einblicke in den Bahnalltag zu bekommen.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(119 Wörter)
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Der Karrieretag findet in der Heizhausstraße statt. Von 10 bis 13 Uhr können Interessierte die Berufswelt rund um die Lok sowie den Arbeitsalltag von Lokführern und Wagenmeistern kennenlernen. Neben persönlichen Gesprächen und Einblicken in die Ausbildung können auch Fahrzeuge inklusive Führerstand besichtigt werden. Außerdem wird es einen Fahrsimulator geben.

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In Kärnten werden noch zahlreiche Lokführer gesucht.

Ausbildung zum Lokführer

Falls der Beruf das Richtige ist, können vor Ort bereits erste berufliche Schritte gesetzt werden. In Kärnten werden für das heurige Ausbildungsjahr noch rund 70 Lokführer und 6 Wagenmeister gesucht. Kurse starten laufend das ganze Jahr. In Kärnten arbeiten in den verschiedensten Berufen über 3000 Mitarbeiter bei der ÖBB.

Karierretag in Villach: Wichtige Infos

Wann?

Freitag, 22. Mai 2026, 10 bis 13 Uhr

Wo?

Rundschuppen ÖBB Produktion GmbH, Heizhausstraße 49, 9500 Villach 

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