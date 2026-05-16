Karrieretag in Villach: Blick hinter die Kulissen des Bahnalltags
Für das heurige Ausbildungsjahr werden noch rund 70 Lokführer gesucht. Deshalb gibt es am kommenden Freitag in Villach die Möglichkeit Einblicke in den Bahnalltag zu bekommen.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Der Karrieretag findet in der Heizhausstraße statt. Von 10 bis 13 Uhr können Interessierte die Berufswelt rund um die Lok sowie den Arbeitsalltag von Lokführern und Wagenmeistern kennenlernen. Neben persönlichen Gesprächen und Einblicken in die Ausbildung können auch Fahrzeuge inklusive Führerstand besichtigt werden. Außerdem wird es einen Fahrsimulator geben.
Ausbildung zum Lokführer
Falls der Beruf das Richtige ist, können vor Ort bereits erste berufliche Schritte gesetzt werden. In Kärnten werden für das heurige Ausbildungsjahr noch rund 70 Lokführer und 6 Wagenmeister gesucht. Kurse starten laufend das ganze Jahr. In Kärnten arbeiten in den verschiedensten Berufen über 3000 Mitarbeiter bei der ÖBB.
Karierretag in Villach: Wichtige Infos
Wann?
Freitag, 22. Mai 2026, 10 bis 13 Uhr
Wo?
Rundschuppen ÖBB Produktion GmbH, Heizhausstraße 49, 9500 Villach