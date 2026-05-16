MRT-Zentrum eröffnet in Villach – neue Anlaufstelle für Diagnostik

Im August soll die Einrichtung eröffnet werden. Ein Team aus Experten kümmert sich dort um die Patienten und bietet auch Termine am Abend sowie samstags an.

Im August 2026 soll in der Italienerstraße in Villach die neue radiologische Einrichtung „MRT im Zentrum“ eröffnet werden. Auf rund 300 Quadratmetern entsteht auf zwei Stockwerken eine Anlaufstelle für moderne radiologische Diagnostik. Hinter dem Projekt stehen die Radiologin Birgit Wernegger sowie Sabine Novak, die als Koordinatorin an der Umsetzung beteiligt ist. Unterstützt wird das Team unter anderem von Manfred Kontrus sowie den Radiologietechnologen Marika Augustin-Marton und Bernd Augustin-Marton.

MRT-Termine auch Abend und samstags

Laut Angaben der Verantwortlichen soll der Fokus auf einer persönlichen Betreuung sowie einer verständlichen Erklärung der Befunde liegen. Auch eine individuelle Begleitung der Patienten ist vorgesehen. „Wir möchten Radiologie persönlicher machen, mit kurzen

Wartezeiten und einem echten Fokus auf den Menschen. Gerade in der Medizin darf der Mensch hinter dem Befund nicht verloren gehen“, so Wernegger. Die Termine sollen sich dabei am Alltag der Patienten orientieren und damit auch in den Abendstunden und bei Bedarf samstags möglich sein. Die Einrichtung wird als Privatordination geführt.