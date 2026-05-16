Einsatz in Villach: Personensuche nahe der Drau läuft

Mehrere Freiwillige Feuerwehren, die Polizei und die Wasserrettung stehen aktuell im Villacher Stadtteil St. Magdalen im Einsatz. Ersten Informationen zufolge läuft eine Personensuche bei einem Zufluss der Drau.

Hektisches Treiben herrscht aktuell im Bereich eines Zuflusses der Drau im Stadtteil St. Magdalen. Vor Ort sind Einsatzkräfte mehrerer Freiwilliger Feuerwehren, der Polizei sowie der Wasserrettung. Ersten Informationen zufolge wird nach einer Person im Wasser gesucht. Einsatztaucher sind vor Ort. Unterstützt werden die Suchmannschaften auch aus der Luft. Ein Polizeihubschrauber steht im Einsatz. Zudem wurde die Berufsfeuerwehr Klagenfurt angefordert. Nähere Informationen folgen.

©5 Minuten | Ein großangelegter Sucheinsatz läuft derzeit im Stadtteil St. Magdalen.

©5 Minuten | Eine großangelegte Suchaktion läuft derzeit in Villach.

©KK / Privat | Auch ein Polizeihubschrauber steht im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2026 um 14:45 Uhr aktualisiert