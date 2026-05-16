Vermisster tot aufgefunden: Suchaktion nahm tragisches Ende

Ein tragisches Ende nahm eine großangelegte Suchaktion im Bereich der Drau im Villacher Stadtteil St. Magdalen. Der Vermisste konnte von den Einsatzkräften nur noch tot geborgen werden.

Am Samstagnachmittag lief im Villacher Stadtteil St. Magdalen eine umfangreiche Suchaktion entlang eines Zuflusses der Drau – 5 Minuten berichtete. Mehrere Feuerwehren, die Wasserrettung und die Polizei standen im Einsatz. Sie durchkämmten das Gebiet zu Land und zu Wasser. Zudem suchten Einsatztaucher im Fluss nach dem Vermissten. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Suche in der Luft.

Vermisster tot aufgefunden

Inzwischen herrscht traurige Gewissheit. Laut einem Bericht der Kärntner Krone konnte der Mann nur noch tot aufgefunden werden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Nähere Informationen folgen.

©zVg. / ÖWR Kärnten | Am Samstag kam es in Villach zu einer großangelegten Suchaktion.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.05.2026 um 18:16 Uhr aktualisiert