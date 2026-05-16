Kopf-an-Kopf-Rennen beim SUP-Festival am Faaker See

Am Samstag stellte sich die Elite der SUP-Szene dem KELAG PRO Race am Faaker See. Als Sieger gingen der Japaner Shuri Araki und die Spanierin Espe Barreras hervor.

Königsdisziplin: Die Favoriten Shuri Araki und Espe Barreras kämpften sich beim PRO Race am Faaker See an die Spitze.

Königsdisziplin: Die Favoriten Shuri Araki und Espe Barreras kämpften sich beim PRO Race am Faaker See an die Spitze.

Im Rahmen des THE LAKE ROCKS SUP Festivals am Faaker See ging am Samstag mit dem KELAG PRO Race die Königsdisziplin über die Bühne. Mehr als 300 internationale Athleten gingen an den Start; immerhin brachte die Teilnahme auch wichtige Wertungspunkte für die SUP Alps Trophy, die ICF SUP World Ranking Serie sowie die österreichischen Staatsmeisterschaften.

Japan-Power bei den Männern

Bei den Männern triumphierte der Japaner Shuri Araki. Er lieferte sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem Landsmann Rai Taguchi. Der dritte Platz ging an Vorjahressieger Donato Freens aus den Niederlanden. Bei den Frauen dominierte wiederum auch heuer Vorjahressiegerin Espe Barreras aus Spanien. Knapp dahinter lag Duna Gordillo. Cecilia Pampinella aus Italien paddelte auf Rang drei.

©Andy Klotz Fotografie Espe Barreras holte sich den Sieg bei den Damen.

Über 1.200 Anmeldungen

Das traditionelle FUN Race lockte am Samstag zudem rund 170 SUP-Neulinge und Hobbysportler aufs Wasser. Auf der zwei Kilometer langen Strecke rund um die Insel zeigten sie vollen Einsatz. Gerd Weisner, Leiter und Organisator der SUP Alps Trophy, freut sich: „Das Jubiläumsjahr des THE LAKE ROCKS SUP Festivals verzeichnet trotz der ursprünglich verregneten Wetterprognose ein so großes und vor allem starkes Starterfeld wie noch nie zuvor. Mit über 1.200 Anmeldungen für die Rennen durften wir wieder die absolute Elite der SUP-Szene begrüßen. Die Leistungsdichte auf der Langdistanz war heute enorm und hat gezeigt, auf welch hohem Weltklasse-Niveau hier um wichtige Punkte gekämpft wird.“

©Andy Klotz Fotografie Voller Einsatz am Faaker See. ©Andy Klotz Fotografie 170 Hobbysportler starteten beim traditionellen FUN Race.

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Finale am Sonntag

Am Sonntag findet das Festival seinen Abschluss – und zwar mit dem TECH Race. Aufgrund der Rekordzahl an Anmeldungen wird der Austragungsort ins SUP Village verlegt. Ab 9 Uhr können Zuschauer die adrenalingeladenen Beachstarts hautnah miterleben. Der Eintritt zum Festival ist frei.