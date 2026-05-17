Genuss-Event: Die WeinWiesn in Velden findet im Juni wieder statt

Kleine Winzer, großer Geschmack: Die WeinWiesn kehrt zurück. Von Donnerstag, 4. Juni bis Samstag, 6. Juni 2026 wird Velden am Wörthersee zum ultimativen Hotspot für Genießer, Weinkenner und alle, die das Leben feiern.

Es ist das größte Weinevent Kärntens und hat sich längst einen festen Platz im Herzen der Genuss-Community gesichert. Direkt an der malerischen Promenade, mit dem prachtvollen Schlosshotel Velden im Hintergrund, präsentieren bis zu 25 Winzer aus ganz Österreich ihren Genuss für den Gaumen. Egal, ob Weiß- oder Rotwein – hier kannst du dich einmal quer durch Österreich kosten.

250 Weine an einem Ort

„Im wunderschönen Ambiente auf der Promenade vor dem Schlosshotel Velden wird geplauscht, philosophiert, gemütlich beieinandergesessen und feiner österreichischer Wein genossen“, heißt es von den Veranstaltern der WeinWiesn. Mit einer Auswahl von bis zu 250 erlesenen Weinen findet hier garantiert jeder seinen neuen Lieblingswein. Das Besondere dabei: Die WeinWiesn bietet die seltene Gelegenheit, direkt mit den Produzenten in Kontakt zu treten. Erfahre aus erster Hand spannende Details über Anbaumethoden, die Leidenschaft der Weinbereitung und die persönlichen Geschichten hinter den edlen Tropfen.

©WeinWiesn Velden | Regionale Schmankerl, Live-Musik und beste Stimmung – das erwartet dich auf der WeinWiesn in Velden. ©WeinWiesn Velden | Regionale Schmankerl, Live-Musik und beste Stimmung – das erwartet dich auf der WeinWiesn in Velden.

Genuss für alle Sinne

Das Veranstaltungsgelände ist frei zugänglich. Nicht-Weinverkoster und Kinder sind ebenso willkommen. Auch mit dabei: Regionale Schmankerln, die perfekt mit den Weinen harmonieren. Für die passende Stimmung sorgt stimmungsvolle Live-Musik.

Alles auf einen Blick: Wann: Donnerstag, 4. Juni bis Samstag, 6. Juni 2026 Verkostung: von 17 bis 23 Uhr Glasweise genießen: 17 bis 23 Uhr

Wo: Promenade vor dem Schlosshotel Velden

Verkostungsbeitrag: Vorverkauf: 40 Euro (Hier kommst du zum Ticket-Shop.) Tageskasse: 47 Euro. So genießt du die Weine aller teilnehmenden Winzer. Zudem erhältst du ein exklusives Riedel-Glas sowie eine informative Broschüre zum Mitnehmen.

