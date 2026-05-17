Villacher SPAR-Filiale sucht Nachfolger für fast 14.000 Euro im Monat

SPAR-Filiale gefällig? In Villach wird an der Tiroler Straße eine markante Gewerbefläche frei. Das über 764 Quadratmeter große Spar-Objekt steht ab Herbst zur Vermietung.

In der Villacher Geschäftswelt steht eine größere Veränderung an. Durch den Umzug des SPAR-Marktes von der Tiroler Straße in die Nikolaigasse wird an der stark frequentierten Haupteinfahrtsstraße eine markante Gewerbefläche frei. Während am neuen Standort bereits die Vorbereitungen für die Eröffnung im Juli laufen, hat die Suche nach einem Nachfolger für das bisherige Objekt begonnen – ebenso wurde die Filiale auf der Online-Plattform „Willhaben“ inseriert.

Verkaufsfläche in „Top-Frequenzlage“

Die Immobilie in der Tiroler Straße bietet rund 764 Quadratmeter Gesamtfläche, wovon mehr als 600 Quadratmeter auf den Verkaufsraum entfallen. Dank der speziellen „EKZ 1“-Widmung eignet sich das Objekt somit weiterhin für großflächigen Einzelhandel oder vielseitige gewerbliche Konzepte. Neben der hohen Sichtbarkeit an einer der meistbefahrenen Straßen der Stadt punktet der Standort mit mehr als 50 Parkplätzen direkt vor der Tür sowie der Nähe zur Berufsschule und der erweiterten Eishalle.

©Willhaben Ein Blick auf das Inserat.

Konditionen und Verfügbarkeit ab Herbst

Das Objekt ist bereits zur Vermietung ausgeschrieben und ab Herbst bezugsfertig. Die monatliche Gesamtmiete beläuft sich auf 13.870,80 Euro, die geforderte Kaution beträgt etwas mehr als 41.000 Euro. Welche Neuheit Villach somit ab Herbst bekommt, bleibt vorerst offen.