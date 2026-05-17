Heiratsantrag bei der Turbokurve: „Habe damit nicht gerechnet!“

Nicht nur PS-Boliden und Tuning-Unikate zogen am Samstag in der Turbokurve am Faaker See alle Blicke auf sich, sondern auch ein Heiratsantrag. Tuningfan Florian hat seiner großen Liebe Chantal die Frage aller Fragen gestellt ...

Rund um Christi Himmelfahrt verwandelte sich Kärnten einmal mehr zu einem Treffpunkt der internationalen Tuning-Community. Tausende Autoliebhaber zog es nicht nur zur XS-Carnight in die Landeshauptstadt, sondern auch zu altbekannten Treffpunkten, wie der Mischkulnig-Tankstelle, dem Pyramidenkogel sowie der Turbokurve am Faaker See. Letztere besuchten am Samstag auch Florian und Chantal. „Wir sind schon lange Fans vom Tuning, von der Gemeinschaft und wir lieben es an Autos zu schrauben und uns mit anderen austauschen“, berichtet die Kärntnerin im Gespräch mit 5 Minuten. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnte. Der Tag würde zu einem der schönsten ihres Lebens werden.

Heiratsantrag bei der Turbokurve

Florian blieb nämlich plötzlich inmitten des Tuning-Spektakels stehen. „Ich habe gemerkt, wie er auf die Knie ging“, schildert sie den hochromantischen Moment gegenüber 5 Minuten. „Dann hat er mich gefragt und rundherum haben die Autos gehupt und Gas gegeben. Es war einfach ein Traum!“ Natürlich hat Chantal mit JA beantwortet. Schon jetzt ist fix: „Wir wollen definitiv eine Hochzeit, die sich um Autos dreht!“

„Hoffen, dass jemand den Moment aufgenommen hat“

Doch was fehlt, sind Fotos von dem unvergesslichen Moment. Darum wandte sich Chantal an die Redaktion. „Wir suchen dringend nach Menschen, welche den Antrag gefilmt oder fotografiert haben.“ Wer die Verlobung also zufällig mit der Kamera festgehalten hat und dem Paar das Material zur Verfügung stellen möchte, kann sich per E-Mail an redaktion@5min.at melden. Wir stellen gerne den Kontakt zu Chantal und Florian her.