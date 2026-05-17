Kärntner Schule gewinnt Award und 40.000-Euro-Upgrade

Seit Dienstag zählt die Mittelschule Arnoldstein offiziell zu den sportlich engagiertesten Schulen Österreichs. Als eine von zwei Gewinnerschulen des GORILLA Freestyle-Awards erhält sie nun ein sportliches Upgrade.

Gemeinsam mit der Edith-Haberland-Wagner Stiftung zeichnet das Gesundheitsförderungs- und Bildungsprogramm GORILLA in diesem Jahr erstmals zwei österreichische Schulen mit dem GORILLA-Freestyle-Award aus. Aus insgesamt 25 teilnehmenden Bildungseinrichtungen taten sich dabei die Mittelschule Arnoldstein und die Sportmittelschule 2 Kufstein hervor. Beide erhalten nun einen mobilen Freestyle-Park sowie 20 Skateboards, zehn Longboards, 20 Freestyle-Scooter und weiteres Equipment mit einem Gesamtwert von 40.000 Euro.

©MS Arnoldstein Sportliche Auszeichnung für die Mittelschule Arnoldstein.

Action in der Schule

Die Preisverleihung fand am Dienstag im Beisein zahlreicher Ehrengäste statt, darunter Bildungsdirektorin Isabella Penz und Bürgermeister Reinhard Antolitsch (SPÖ). Ein Höhepunkt war unter anderem die Freestyle-Show des GORILLA-Teams, das mit spektakulären Tricks anhaltenden Applaus erntete. Ergänzt wurde das Programm durch Beatboxer Elias Nassari sowie Influencer Quentin Kupfer. Danach konnten die Schüler in Workshops selbst aktiv werden und Skate-, Scooter-, Breakdance- sowie Frisbee-Techniken ausprobieren. Parallel dazu wurde auch das Lehrpersonal im Umgang mit den neuen bereitgestellten Materialien geschult.

Unterricht einmal anders

Direktorin Irmgard Wohlmuther betonte in ihrer Ansprache die Bedeutung von Sport, Kreativität und Teamgeist für die Schulkultur. Die Auszeichnung sei ein großer Gewinn für die gesamte Schulgemeinschaft und ein starkes Zeichen für gelebte Bewegungskultur.