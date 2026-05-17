Palliativ krank: Villacher Mutter bittet um Hilfe für ihre Kinder

Christiane (48) aus Villach ist an unheilbarem Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt und kämpft für ihre Familie. Mit einer Spendenaktion will sie ihre Kinder finanziell absichern und für die Zukunft vorsorgen.

Christiane ist 48 Jahre alt und leidet seit Juli 2025 an Bauchspeicheldrüsenkrebs mit Metastasen in der Leber und an der Magenaußenwand. Die Krankheit ist unheilbar, ihre Kraft schöpft sie nach eigenen Angaben aus ihrem Glauben an Jesus.

„Kinder halten mich noch am Leben“

Besonders schwer wiegt für sie die Sorge um ihre Kinder. Ihre Tochter Lea ist sechs Jahre alt, ihre beiden älteren Kinder Fabio und Celine sind 18 und 20 Jahre alt. „Am Leben hält mich noch meine 6-jährige Tochter Lea und meine zwei großen Fabio 18 und Celine 20“, schreibt Christiane.

Finanzielle Sorgen an allen Ecken

Warum sie eine GoFundMe-Spendenaktion gestartet hat, erklärt sie offen: Sie sei in Pension und beziehe nur rund 680 Euro im Monat von der PVA. Zwar bekomme sie Pflegegeld, dieses fließe aber fast vollständig in die Miete. Für ihre Kinder könne sie so kaum Rücklagen bilden, obwohl sie sich besonders für die jüngste Tochter eine Absicherung wünsche.

„Mag nicht um Geld betteln“

Auch ihre familiäre Situation ist belastend. Ihr Mann sei seit Monaten wegen Schwindel und Burnout im Krankenstand. „Normalerweise mag ich nicht um Geld zu betteln“, schreibt Christiane, „aber ich möchte wenigstens für die Kinder ein klein wenig vorsorgen und vielleicht gibt es ein Wunder.“ Die Spendenaktion ist hier zu finden: GoFundMe-Kampagne von Christiane

©Christiane Sauerbier/gofoundme

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.05.2026 um 19:50 Uhr aktualisiert