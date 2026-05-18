Auto in die Luft katapultiert: Schwerer Unfall fordert einen Verletzten

Ein 41-jähriger Villacher wurde bei einem schweren Verkehrsunfall in Weißenstein verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen.

Der Lenker konnte sich noch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen.

Der Lenker konnte sich noch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen.

Ein 41-jähirger Mann aus dem Bezirk Villach lenkte am Abend es 17. Mai seinen PKW auf der Ferndorfer Landesstraße (Marktgemeinde Weißenstein) in Fahrtrichtung Puch. „Aus bisher unbekannter Ursache kam der PKW linksseitig von der Fahrbahn ab, touchierte eine Leitschiene und wurde infolge in die Luft katapultiert“, beschreibt die Polizei den Unfall.

Auto überschlug sich mehrmals

Nach mehrmaligem Überschlag kam der PKW im angrenzenden Feld zum Stehen. Der Lenker konnte sich noch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Villach geflogen. Am PKW entstand Totalschaden. Im Einsatz stand die FF Puch mit 15 Personen und 2 Fahrzeugen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 07:27 Uhr aktualisiert