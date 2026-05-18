Einbruch auf Firmengelände: Gestohlene Pakete am nächsten Tag gefunden

Unbekannte Täter brachen am Sonntagabend auf ein Firmengelände in Fürnitz ein und öffneten dort einen Container. Die gestohlenen Pakete konnten später sichergestellt werden, die Ermittlungen laufen.

Bisher unbekannte Täter drangen am Abend des 17. Mai auf ein Firmengelände in Fürnitz (Gemeinde Finkenstein am Faakersee/Bezirk Villach) ein und brachen dort einen freistehenden Container auf. Danach entwendeten sie daraus Pakete und warfen diese vermutlich zum Abtransport über die Zauneinfriedung des Geländes. Der Schichtleiter der Firma bemerkte am 18. Mai, gegen 4.30 Uhr, den Einbruch und erstattet Anzeige. Die Pakete konnten sichergestellt werden. Eine Schadenssumme ist derzeit noch unbekannt. Weitere Ermittlungen werden laut Polizei geführt.