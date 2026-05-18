Süße Früchtchen: Kirschenfest in Villach findet bald statt

Bald ist es so weit, das beliebte Kirschenfest in Villach findet wieder statt. Die süßen Früchte werden am Marktgelände gefeiert.

Das beliebte Kirschenfest in Villach findet bald wieder statt.

Das beliebte Kirschenfest in Villach findet bald wieder statt.

Der Wonnemonat Mai hat so einiges zu bieten. Auch die Sommerfrüchte haben Saison. So gibt es auch heuer wieder das beliebte Kirschenfest in Villach. Am 30. Mai ist es so weit.

Das Angebot am Kirschenfest

Landwirte aus der slowenischen Goriška Brda bringen wieder köstliche Kirschen mit. Zum Verkosten und Kaufen gibt es auch Olivenöl, Karstschinken, Wein und andere slowenische Spezialitäten. Das Fest findet am Marktgelände in der Widmanngasse statt.

Kurzinfo zum Kirschenfest: Wann? Samstag, 30. Mai 2026, 9 – 12 Uhr Wo? Marktgelände-Widmanngasse

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 08:42 Uhr aktualisiert