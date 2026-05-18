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/ ©Stadt Villach/Wernig
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau mit Kirschen.
Das beliebte Kirschenfest in Villach findet bald wieder statt.
Villach
18/05/2026
Toll!

Süße Früchtchen: Kirschenfest in Villach findet bald statt

Bald ist es so weit, das beliebte Kirschenfest in Villach findet wieder statt. Die süßen Früchte werden am Marktgelände gefeiert.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
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Der Wonnemonat Mai hat so einiges zu bieten. Auch die Sommerfrüchte haben Saison. So gibt es auch heuer wieder das beliebte Kirschenfest in Villach. Am 30. Mai ist es so weit.

Das Angebot am Kirschenfest

Landwirte aus der slowenischen Goriška Brda bringen wieder köstliche Kirschen mit. Zum Verkosten und Kaufen gibt es auch Olivenöl, Karstschinken, Wein und andere slowenische Spezialitäten. Das Fest findet am Marktgelände in der Widmanngasse statt.

Kurzinfo zum Kirschenfest:

Wann? Samstag, 30. Mai 2026, 9 – 12 Uhr

Wo? Marktgelände-Widmanngasse

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 08:42 Uhr aktualisiert
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