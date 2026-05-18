Villacher Frauenarzt spendet Ordinationsausstattung

Ein Villacher Frauenarzt hat eine fast vollständige gynäkologische Ordinationsausstattung gespendet. Diese geht nach Nigeria.

Der Villacher Frauenarzt Dr. Zmugg hat eine fast komplette Ordinationsausstattung an ein Krankenhaus gespendet.

Der Villacher Frauenarzt Dr. Zmugg hat eine fast komplette Ordinationsausstattung an ein Krankenhaus gespendet.

Eine großzügige Sachspende aus Villach sorgt künftig für eine deutlich verbesserte Gesundheitsversorgung in Nigeria. Das Mediziner-Ehepaar DDr. Günther und MMag. Eveline Zmugg übergab eine nahezu komplette gynäkologische Ausstattung an das St. Mary’s Hospital in Umuowa, Nigeria.

Ordinationsausstattung für Krankenhaus gespendet

„Wir danken ganz herzlich dem Villacher Gynäkologen und Arbeitsmediziner DDr. Günther Zmugg sowie seiner Frau MMag. Eveline Zmugg, Gesundheitspsychologin und diplomierte Intensivkrankenschwester, für die großzügige Spende einer fast vollständigen gynäkologischen Ordinationsausstattung für das St. Marys Hospital in Umuowa, Nigeria“, heißt es in einem Facebook-Posting des Vereins medical.impuls. Neben einem Untersuchungsstuhl inklusive Kolposkop wurden ein Autoklav, zwei Untersuchungsliegen, Sterilgut und OP-Instrumente übergeben!

Wird im Juni überstellt

Die Medical Impuls-Team-Gynäkologen Julia und Max Lanner überbrachten Pfarrer und Krankenhausgründer Sergius Duru die Güter. Er nahm diese dankbar in Empfang um sie im Juni auf das Transportschiff nach Nigeria überstellen zu können.