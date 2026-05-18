Grausam: Katzenbabys in Plastiksackerl mit Hühnerfleisch ausgesetzt

Bei einem Spaziergang hörte Sandra ein leises Miauen. Kurz darauf machte sie mitten auf einem Feld in St. Jakob im Rosental einen grausamen Fund, der sprachlos macht.

Was ein entspannter Spaziergang mit ihrem Hund hätte werden sollen, endete für unsere Leserin Sandra am Montag (18. Mai) mit einer erschütternden Entdeckung. Sie war gerade in der Nähe der Mittelschule in St. Jakob im Rosental (Villach-Land) unterwegs, als sie plötzlich aus einem Plastiksackerl auf einem Feld ein leises Miauen hörte.

Vier Katzen in Plastiksackerl ausgesetzt

Sie sah sich die Sache genauer an und traute ihren Augen nicht: Als sie das Sackerl öffnete, sprang ihr bereits eine Mutterkatze entgegen. Doch damit nicht genug: „Im Inneren befanden sich außerdem drei kleine Kitten, umgeben von Katzenfutter und rohem Hühnerfleisch. Offenbar wurden die Tiere von jemandem herzlos dort ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen“, schildert sie den grausamen Fund gegenüber 5 Minuten.

©zVg Aus diesem Plastiksackerl befreite Sandra die armen Tiere.

„Ein klarer Fall von Tierquälerei“

Umgehend verständigte Sandra die Polizei und brachte die ausgesetzten Tiere zu einer Tierärztin, um sie untersuchen zu lassen. Danach brachte sie die kleinen Katzen ins Tierheim Villach. Die schlimme Erfahrung möchte die beherzte Retterin dafür nutzen, um eindringlich an alle zu appellieren: „Wenn man sich nicht um Tiere kümmern kann oder will, gibt es immer die Möglichkeit, sie in ein Tierheim zu geben. Es ist für mich unbegreiflich, wie man mit Lebewesen derart grausam umgehen kann.“ Abschließend findet Sandra klare Worte, die den Ernst der Situation noch einmal unterstreichen: „Für mich ist das ein klarer Fall von Tierquälerei. Hätte ich die Katzen nicht rechtzeitig gefunden, wären sie vermutlich qualvoll in diesem Sackerl verendet.“

©zVg Sandra brachte die kleinen Katzen sofort zur Tierärztin.