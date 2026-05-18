Trauer am Ossiacher See: Langjähriger Hausarzt verstorben

Gert Hock ist nicht mehr. Am 11. Mai 2026 schloss er seine Augen im 87. Lebensjahr für immer. Der praktische Arzt und Bioenergetiker wurde 1940 in Wien geboren, wuchs jedoch in Kärnten auf. Lange Jahre war er in Annenheim und Treffen als Hausarzt tätig, doch auch eine psychotherapeutische Ausbildung absolvierte Hock. 2005 trat er schließlich seinen wohlverdienten Ruhestand an, doch auch danach war für ihn noch nicht Schluss und er kümmerte sich weiter um einige seiner Patienten, wie sein Sohn Fritz gegenüber der Kleinen Zeitung berichtete.

Beisetzung am Donnerstag

Am 11. Mai verstarb der engagierte Arzt mit 86 Jahren. Er hinterlässt neben seiner Frau auch drei Kinder und zwei Enkelkinder. Die Beisetzung im Familiengrab in Neuhaus findet am 21. Mai um 15 Uhr statt, davor wird am 20. Mai um 18 Uhr in der Filialkirche Neuhaus in Arnoldstein für den Verstorbenen gebetet.