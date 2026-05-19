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Michael Sumper ist im Alter von 73 Jahren verstorben.
Villach
19/05/2026
Nachruf

Große Trauer: Villacher Autor Michael Sumper ist verstorben

Der Villacher Michael Sumper nutzte eigene Reisen als Vorlage für seine Bücher. Er schrieb über seine Erlebnisse im Mittelmeerraum sowie den Kriminalroman „Energie“.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(127 Wörter)
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Der Kärntner Brückenbau-Konstrukteur und Autor Michael Sumper ist nach schwerer Krankheit verstorben. Geboren im Jahr 1953 in Bodensdorf am Ossiacher See, war Sumper beruflich für die Österreichischen Bundesbahnen sowie als technischer Zeichner tätig, widmete sich privat jedoch intensiv dem Reisen und Segeln.

Dutzende Reisen unternommen

Neben langjährigen Fahrten im Adriaraum überquerte er 2007 mit seiner Lebensgefährtin den Atlantik auf einem Katamaran. Die auf diesen Touren sowie bei Aufenthalten in Ländern wie Marokko, Schottland und Sri Lanka gesammelten Erfahrungen bildeten die Basis für seine Publikationen, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Dazu zählen das geschichtlich-kulinarische Reisebuch „Piratennest und Drachenkopf“ über den Mittelmeerraum sowie der 2015 veröffentlichte Kriminalroman „Energie“ wodurch der Villacher Bekanntheit erlangte.

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