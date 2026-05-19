Villach testet „Pfandolin“: Pinguine sammeln für den guten Zweck

Villach testet „Pfandolin“: Neue Sammelbehälter in Pinguin-Form nehmen ab sofort Pfandflaschen und -dosen auf. Der Erlös geht direkt an die Arge Sozial, um Menschen in Notlagen zu helfen.

Der erste Pfandolin wurde auf dem Hauptplatz, Ecke Rathausplatz, aufgestellt. Weitere Pfandolin-Sammelbehälter gibt es in der Bahnhofstraße und im Altstoffsammelzentrum.

Der erste Pfandolin wurde auf dem Hauptplatz, Ecke Rathausplatz, aufgestellt. Weitere Pfandolin-Sammelbehälter gibt es in der Bahnhofstraße und im Altstoffsammelzentrum.

In Villach startet das neue Pilotprojekt „Pfandolin“, um weggeworfene Pfandflaschen und -dosen sinnvoll zu verwerten. Dafür wurden in der Stadt spezielle Sammelbehälter in Pinguin-Form aufgestellt. Der gesamte Erlös geht direkt an die Arge Sozial, einen Verein zur Unterstützung von Menschen in psychosozialen und wirtschaftlichen Notlagen. Bisher landeten zu viele recyclebare Gebinde im Restmüll. Klassische Pfandringe kamen für die Stadtverwaltung allerdings nicht infrage. „Uns war es wichtig, ein Sammelsystem für Pfandgebinde einzuführen, das einfach zu nutzen ist und gleichzeitig sozial treffsicher wirkt“, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Ersten drei „Pfandoline“ stehen bereits

Ob das System dauerhaft etabliert und flächendeckend ausgebaut wird, hängt von der Resonanz der Bevölkerung in den nächsten Wochen ab. „Erst die kommenden Wochen werden zeigen, ob das System in größerem Umfang ausgerollt werden kann“, ergänzt Katholnig. Die ersten drei „Pfandoline“ sind ab sofort am Hauptplatz (Ecke Rathausplatz), in der Bahnhofstraße sowie im Altstoffsammelzentrum zu finden.