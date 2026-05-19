„Affogato Dream“ bringt neuen Kaffee-Trend nach Villach

Kaffee begleitet eine Großzahl der Kärntner durch den Alltag, manche können gar ohne nicht einen Tag überstehen. Vor allem für Kaffeeliebhaber, die auf Variationen stehen, gibt es allerdings gute Neuigkeiten: Am Dienstag hat das neue Café „Affogato Dream“ in Villach eröffnet.

Idee war „etwas besonderes zu schaffen“

Das Konzept verbindet italienische Kaffeekultur mit modernen Dessert-Ideen, kreativen Getränken und einer stilvollen Präsentation. Besonders wichtig war es den Betreibern, einen Ort zu schaffen, an dem Qualität, Geschmack und Design zusammenkommen. Im Mittelpunkt stehen besondere Spezialitäten wie Affogato-Variationen mit Gelato und heißem Espresso, Baklava Affogato, Tiramisu Affogato, Pistazien-Kunafa, moderne Matcha-Getränke, hausgemachte Limonaden, Croissants, Toasts und Frühstücksangebote. „Die Idee hinter Affogato Dream ist aus dem Wunsch entstanden, in Villach etwas Besonderes zu schaffen, ein Café, das nicht nur Kaffee und Desserts anbietet, sondern ein echtes Erlebnis für die Gäste bietet“, erklärt das Team gegenüber 5 Minuten.

140 Jahre Erfahrung für Villach

Ein besonderes Highlight ist der Signature Drink „Flamingo Kiss“. „Dieser Drink wurde speziell für das Café entwickelt und wird in einem auffälligen Glas serviert. Es gibt ihn in verschiedenen Varianten“, so die Betreiber. Für das Kaffeerlebnis wird die Erfahrung aus dem Caffè Vergnano 1882 genutzt, eine traditionsreiche italienische Kaffeemarke mit über 140 Jahren Geschichte, die vor allem in Venedig bekannt ist. Dadurch soll ein Stück echte italienische Kaffeekultur nun auch nach Villach gebracht werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2026 um 12:12 Uhr aktualisiert