Jungunternehmer füllen ab: Die Likö(r)nige vom Wörthersee

Ferdinand Winkler, ein Ex-Lehrling vom Casino, hat mit seinem Start-up vom See aus große Ziele und füllt fleißig ab. Nicht nur als Barchef in der edlen Genussbar „Rosamunde“ von Franz und Maria Böhmer am Brunnenplatz in Velden, sondern eben auch in seinem Labor. Peter Gneist unterstützt ihn im Vertrieb und als kreativer Inputgeber. Unter dem Brand „Sir Ferdinand“ kreiert der Kärntner Bua edle Tropfen und will sich mit seinem Kumpel zu den LIKÖ(R)NIGEN vom Wörthersee krönen!

Aus der Küche in die eigene Firma

Der luxuscatering-erfahrene Cocktail-Profi hat nun auch einen neuen Onlineshop dafür gestartet. Wie kam die Idee? „Im Regal gibt’s alles eintönige Liköre. Ich hab mir gedacht, warum gibt es nicht mehr bunte Geschmackssorten? Auf Vodka-Basis – und dann hab ich halt angefangen zu tüfteln zuhause in meiner Küche“, schildert er die Anfänge. 2024 dann der Start der Firma. Alles Private wurde dem Traum untergeordnet. „Ja, die Privatfläche war eigentlich über ein Jahr nur das Schlafzimmer“, schmunzelt der Macher, „Selbst das Badezimmer war für die Produktion da. Bis ich eben im September 2025 die Halle erwerben konnte.“

©zVg In dieser Halle bei Velden werden die neuen Kreationen von Ferdinand und Peter entwickelt.

„Alles auf Rot gesetzt“

Seine ganze Kohle, das hart ersparte Trinkgeld dazu, insgesamt mehrere tausende Euro, habe Winkler in den Likö(r)nig-Traum gesteckt. Inzwischen stehen seine Kreationen (z.B. Haselnuss, Melone, Vanille) in Bars und Hotels in Wien und Villach, auch zweimal sind sie in Graz vertreten. „Im Durchschnitt gehen bei uns zwei bis drei Flaschen täglich aus der Manufaktur.

Es wächst. Dafür hab ich echt alles bildlich gesprochen auf Rot gesetzt. Ich möchte einmal davon leben können.“ Viel Glück und Prost! Gelegenheit genug gibt es ja schon zu Pfingsten: Denn am Wochenende steigt bei angekündigten Top-Temperaturen das Gastro-Highlight „Bubbles at the Lake“ im benachbarten Kurpark.