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/ ©Marion Vicenta Payr
Das Bild auf 5min.at zeigt Personen vor dem Casino Velden.
Der Pfingstflohmarkt wird zum "Velden Vintage Market".
Velden am Wörthersee
19/05/2026
Vintage Market

„Neuer“ Lifestyle-Markt kommt schon bald an den Wörthersee

Aus dem beliebten Pfingstflohmarkt wird ein neues Lifestyle-Event: Von 22. bis 25. Mai verwandelt sich die Seepromenade beim ersten „Velden Vintage Market“ in eine Open-Air-Flaniermeile direkt am Wörthersee.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(179 Wörter)
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Auch wenn der Name neu ist, bleibt das Grundkonzept erhalten. Besucher des Velden Vintage Markets dürfen sich weiterhin auf besondere Fundstücke, Markenprodukte und sommerliches Shopping-Flair freuen – allerdings mit stärkerem Fokus auf Lifestyle, Vintage und modernes Design, wie es seitens der Veldener Tourismus GmbH heißt.

„Shopping mit Seele“

Unter dem Motto „Fashion. Vintage. Lifestyle.“ sollen vier Tage lang Mode, Genuss und Musik miteinander verschmelzen. Angeboten werden unter anderem Vintage-Pieces, Accessoires, Interior-Produkte sowie ausgewählte Lifestyle-Artikel und Designstücke. Die Veranstalter setzen dabei bewusst auf ein modernes Konzept: „Shopping mit Seele. Style mit Seepanorama“, wird in einer Aussendung erklärt.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau beim Shoppen.
©Marion Vicenta Payr
Auch Vintage-Kleidung gibt’s beim Velden Vintage Market.

Vier Schwerpunkte

Der neue Markt basiert auf vier Schwerpunkten: kuratiertes Shopping mit besonderen Marken und Angeboten, Vintage- und Second-Hand-Angebote, Kulinarik und Wörthersee-Feeling sowie Begegnungen und gemeinsames Erleben. Begleitet wird der Velden Vintage Market vom „Bubbles at the Lake Festival“. Mit insgesamt fünf Bühnen sorgt das Musikfestival parallel für zusätzliche Stimmung und soll Velden zum Saisonstart in eine große Festival- und Lifestyle-Location verwandeln.

Velden Vintage Market:

  • Wann: 22. bis 25. Mai 2026
  • Wo: Seepromenade Velden am Wörthersee
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2026 um 16:59 Uhr aktualisiert
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