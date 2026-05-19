Geldregen für die Kultur
Zwei wichtige Kärntner Kultureinrichtungen dürfen sich über viel Geld freuen. Die Landesregierung beschloss in ihrer Sitzung namhafte Förderungen für die Neue Bühne Villach und die Trigonale.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Die Neue Bühne Villach verzeichnet etwa 16.000 Besucher jährlich in ihrem Kellertheater. Seit der Gründung im Jahr 2022 hat das Theater insgesamt die Marke von einer Viertelmillion Zuschauern überschritten. Die Trigonale, das Festival alter Musik in St. Veit, kommt auf etwa 2000 bis 3000 Besucher im Jahr.
Förderungen beschlossen
Dienstag beschloss die Landesregierung mittelfristige Förderungen für die beiden Trägervereine. Für die Neue Bühne gibt es in den nächsten drei Jahren insgesamt 660.000 Euro, für die Trigonale gibt es 549.000 Euro für drei Jahre. Bei der Trigonale bedeutet es umgerechnet eine Förderung von 61 Euro für jeden einzelnen Besucher.