Geldregen für die Kultur

Zwei wichtige Kärntner Kultureinrichtungen dürfen sich über viel Geld freuen. Die Landesregierung beschloss in ihrer Sitzung namhafte Förderungen für die Neue Bühne Villach und die Trigonale.

Die Neue Bühne Villach und die Trigonale bekommen in den nächsten Jahren mehr Geld.

Die Neue Bühne Villach und die Trigonale bekommen in den nächsten Jahren mehr Geld.

Die Neue Bühne Villach verzeichnet etwa 16.000 Besucher jährlich in ihrem Kellertheater. Seit der Gründung im Jahr 2022 hat das Theater insgesamt die Marke von einer Viertelmillion Zuschauern überschritten. Die Trigonale, das Festival alter Musik in St. Veit, kommt auf etwa 2000 bis 3000 Besucher im Jahr.

Förderungen beschlossen

Dienstag beschloss die Landesregierung mittelfristige Förderungen für die beiden Trägervereine. Für die Neue Bühne gibt es in den nächsten drei Jahren insgesamt 660.000 Euro, für die Trigonale gibt es 549.000 Euro für drei Jahre. Bei der Trigonale bedeutet es umgerechnet eine Förderung von 61 Euro für jeden einzelnen Besucher.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.05.2026 um 17:38 Uhr aktualisiert