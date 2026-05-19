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/ ©Fotomontage 5 Minuten/ChatGPT
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Segelboot am Ossiacher See.
Am Ossiacher See kam es gestern zu einem Einsatz wegen eines gekenterten Segelboots.
Villach-Land
19/05/2026
Montagnachmittag

Segelboot am Ossiacher See gekentert – Wasserrettung im Einsatz

Schreckmoment auf dem Ossiacher See: Nachdem ein Segelboot gekentert war, mussten Wasserrettung und Feuerwehr ausrücken.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
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Am Montagnachmittag (18. Mai) kam es zu einem Einsatz am Ossiacher See. Gegen 15.40 Uhr wurde die Wasserrettung Sattendorf nach Annenheim (Gemeinde Treffen, Bezirk Villach-Land) gerufen. Der Grund war ein gekentertes Segelboot. Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte das Boot schnell wieder in einen fahrtauglichen Zustand bringen. „Die Personen konnten anschließend selbstständig und unter Begleitung in den Hafen zurückfahren“, so die ÖWR Sattendorf abschließend. Im Einsatz stand auch die Wasserrettung Villach sowie die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Sattendorf.

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