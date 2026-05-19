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Segelboot am Ossiacher See gekentert – Wasserrettung im Einsatz
Schreckmoment auf dem Ossiacher See: Nachdem ein Segelboot gekentert war, mussten Wasserrettung und Feuerwehr ausrücken.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Am Montagnachmittag (18. Mai) kam es zu einem Einsatz am Ossiacher See. Gegen 15.40 Uhr wurde die Wasserrettung Sattendorf nach Annenheim (Gemeinde Treffen, Bezirk Villach-Land) gerufen. Der Grund war ein gekentertes Segelboot. Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte das Boot schnell wieder in einen fahrtauglichen Zustand bringen. „Die Personen konnten anschließend selbstständig und unter Begleitung in den Hafen zurückfahren“, so die ÖWR Sattendorf abschließend. Im Einsatz stand auch die Wasserrettung Villach sowie die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Sattendorf.
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