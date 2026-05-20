„Charging Lounge“: Porsche baut exklusive Schnellladestation in Villach

Wer mit einem Porsche-Elektroauto unterwegs ist, soll künftig auch in Kärnten besonders schnell laden können. In Treffen entsteht derzeit eine exklusive Charging Lounge mit sechs Hochleistungs-Ladestationen, samt Lounge-Bereich.

Vor zwei Jahren wurde die erste Stadion in Vorarlberg eröffnet, jetzt folgt eine weitere in Villach.

Vor zwei Jahren wurde die erste Stadion in Vorarlberg eröffnet, jetzt folgt eine weitere in Villach.

Im Gewerbegebiet von Treffen am Ossiacher See laufen aktuell die Bauarbeiten für ein neues Großprojekt von Porsche. Der deutsche Sportwagenhersteller errichtet dort seine dritte sogenannte „Charging Lounge“ in Österreich, ein exklusiver Schnelllade-Standort speziell für Porsche-Kunden. Die Fertigstellung ist noch im Laufe dieses Jahres geplant.

Sechs Schnellladesäulen mit hoher Leistung

Geplant sind insgesamt sechs Schnellladestationen mit einer Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Damit sollen Elektrofahrzeuge innerhalb kurzer Zeit geladen werden können, besonders für Langstreckenfahrer spielt das eine wichtige Rolle. Der Standort wurde bewusst entlang einer wichtigen Nord-Süd-Verbindung gewählt. Porsche will damit das Schnellladen auf Reisen attraktiver und komfortabler machen.

Auto laden und „chillen“

Die neue Anlage soll allerdings nicht nur reines Laden ermöglichen. Vorgesehen ist auch ein moderner Lounge-Bereich mit Snacks, Kaffee, Getränken, WLAN sowie Sanitäranlagen. Während das Fahrzeug lädt, sollen Kunden die Wartezeit möglichst angenehm verbringen können. Mit dem Standort in Treffen erweitert Porsche sein Netzwerk an exklusiven Schnellladestationen im deutschsprachigen Raum weiter. Bereits jetzt betreibt das Unternehmen ähnliche Anlagen unter anderem in Vorarlberg, St. Pölten und mehreren deutschen Städten, so u.a. in Würzburg, Ingolstadt und Bingen.