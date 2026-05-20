Warum jetzt 300 Weinflaschen im Wörthersee versenkt werden

300 Weinflaschen verschwinden diese Woche im Wörthersee und das Absichtlich. Ein Kärntner Weingut setzt auf ein außergewöhnliches Reife-Experiment und schickt zwei besondere Weine für ein Jahr in rund 30 Meter Tiefe.

Mit einem ungewöhnlichen Projekt sorgt das Kärntner Weingut lenzbauer.wine derzeit für Aufmerksamkeit: Insgesamt 300 Weinflaschen werden in der Bucht von Velden im Wörthersee versenkt und sollen dort ein ganzes Jahr lang unter Wasser reifen. Am 23. Mai 2026 schicken die Winzer Gabriele Sudy und Walter Unterweger jeweils 150 Flaschen ihrer Weine DIVA und MACHO auf Tauchstation.

©Lenzbauer Das Winzerpaar Gabriele Sudy und Walter Unterweger überraschen mit einer außergewöhnlichen Aktion.

Wein soll unter Wasser weiterreifen

Die Flaschen lagern künftig in rund 30 Metern Tiefe am Grund des Wörthersees. Dort herrschen konstante Temperaturen, völlige Dunkelheit und besondere Druckverhältnisse, Bedingungen, die sich laut Winzern positiv auf die Reifung auswirken sollen. Bei den beiden Weinen handelt es sich um einen Grauburgunder namens DIVA und einen Weißburgunder namens MACHO. Der Jahrgang 2025 habe das Winzerpaar besonders überzeugt. Deshalb entschied man sich dazu, dem Wein eine außergewöhnliche Reifephase zu ermöglichen.

Welchen Wein trinkst du am liebsten? Weißwein Rotwein Roséwein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„DIVA“ und „MACHO“ haben eigene Persönlichkeiten

Die Namen der Weine kommen nicht von ungefähr. „MACHO“ gelte im Weingarten als besonders wild und wachstumsfreudig, während sich „DIVA“ deutlich sensibler und anspruchsvoller zeige, erzählen die Winzer mit einem Schmunzeln. „DIVA und MACHO stehen nicht nur für unsere Weine, sondern auch für ihre ganz eigenen Persönlichkeiten“ das Winzerpaar Gabriele Sudy und Walter Unterweger. Nach einem Jahr sollen die Flaschen wieder aus dem Wörthersee geborgen werden. Anschließend werden sie in limitierter Auflage exklusiv verkauft.

Weinbau mit langer Kärntner Geschichte

Das Weingut lenzbauer.wine blickt auf eine lange Tradition zurück. Bereits im Jahr 842 wurde Weinbau in Vordergumitsch bei Wolfsberg urkundlich erwähnt. Die heutigen Weinberge liegen auf Glimmerschiefer-Urgesteinsboden, ideale Voraussetzungen für charakterstarke Weine. Neu belebt wurde der Standort ab 2002 durch Weinpionier Hans Gritsch. Die ersten Rebstöcke wurden 2005 gepflanzt, die erste Ernte folgte wenige Jahre später. Seit 2019 führen Gabriele Sudy und Walter Unterweger das Weingut weiter. Neben dem Weingarten in Wolfsberg betreibt das Unternehmen mittlerweile auch einen Weinkeller mit Verkostung und Ab-Hof-Verkauf in Klagenfurt am Wörthersee.