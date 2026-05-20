Hitze, Sturm, Hochwasser: LKH Villach schlägt jetzt Alarm

Hitzewellen, Überschwemmungen und Unwetter treffen Europa immer häufiger und besonders ältere Menschen geraten dabei zunehmend in Gefahr. Das LKH Villach übernimmt nun eine zentrale Rolle in einem EU-Projekt.

Mit dem europäischen Projekt „chAnGE“ will das Krankenhaus Pflegekräfte und Fachpersonal besser auf die Auswirkungen der Klimakrise vorbereiten

Mit dem europäischen Projekt „chAnGE“ will das Krankenhaus Pflegekräfte und Fachpersonal besser auf die Auswirkungen der Klimakrise vorbereiten

Die Folgen des Klimawandels sind längst auch in Kärnten spürbar. Extreme Hitze, heftige Unwetter und steigende Gesundheitsrisiken stellen Pflegekräfte, Krankenhäuser und soziale Einrichtungen zunehmend vor große Herausforderungen. Genau hier setzt jetzt das LKH Villach an. Mit dem europäischen Projekt „chAnGE“ will das Krankenhaus Pflegekräfte und Fachpersonal besser auf die Auswirkungen der Klimakrise vorbereiten, vor allem zum Schutz älterer Menschen.

Ältere Menschen besonders gefährdet

Die Sorge ist groß. Denn gerade Senioren zählen laut Experten zu den am stärksten gefährdeten Gruppen bei extremen Wetterereignissen. Immer häufiger sorgen Hitzewellen mit Temperaturen über 30 Grad für gesundheitliche Probleme. Besonders Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Atemwegsprobleme und hitzebedingte Notfälle nehmen zu. Mehrere Regionen Kärntens gehörten laut Studien zuletzt sogar zu den am stärksten hitzebelasteten Gebieten Österreichs. „Die steigende Zahl an Hitzetagen erhöht die Krankheitsanfälligkeit und Sterblichkeit älterer Menschen deutlich“, erklärt Wolfgang Deutz, Kaufmännischer Direktor des LKH Villach.

Wenn Extremwetter die Versorgung gefährdet

Doch nicht nur Hitze macht Experten Sorgen. Auch Überschwemmungen, Stürme oder massive Schneefälle können schnell zur Gefahr werden, etwa wenn Strom ausfällt oder Medikamente und mobile Pflege nicht mehr rechtzeitig ankommen. Gerade ältere oder eingeschränkt mobile Menschen seien in solchen Situationen besonders gefährdet. Die zentrale Frage lautet deshalb: Wie kann das Gesundheitswesen künftig auf immer häufigere Extremwetterlagen vorbereitet werden?

EU-Projekt soll Pflegekräfte fit machen

Hier kommt das EU-Projekt „chAnGE“ ins Spiel. Hinter dem Namen steckt ein internationales Erasmus+-Projekt, an dem Partner aus Österreich, Finnland, Griechenland, Irland und Portugal beteiligt sind. Das Ziel: Pflegekräfte und Fachpersonal sollen lernen, besser mit den Folgen des Klimawandels umzugehen und Versorgungssicherheit auch in Krisensituationen aufrechtzuerhalten. Das LKH Villach übernimmt dabei eine wichtige Rolle.

15 digitale Kurse entwickelt

Im Rahmen des Projekts wurden insgesamt 15 digitale Spezialkurse entwickelt. Die sogenannten „Micro-Credentials“ sollen Fachkräfte flexibel und praxisnah auf Herausforderungen durch Hitze, Unwetter oder andere Klimafolgen vorbereiten. Laut Projektverantwortlichen fällt das Feedback bisher äußerst positiv aus. Besonders hervorgehoben würden die direkte Anwendbarkeit im Berufsalltag und die flexible Nutzung der Online-Kurse.

„Verantwortung für die Gesundheit unseres Planeten“

Für das LKH Villach geht das Thema weit über den klassischen Klinikalltag hinaus. „Klimaschutz im Klinikalltag gelingt dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen – denn wer für die Gesundheit seiner Patientinnen und Patienten einsteht, trägt zugleich Verantwortung für die Gesundheit unseres Planeten“, betont Deutz. Mit einem Budget von rund 1,5 Millionen Euro läuft das Projekt noch bis 2026. Schon jetzt gilt es als wichtiger Schritt, um Europas Gesundheitssystem widerstandsfähiger gegen die Folgen der Klimakrise zu machen.