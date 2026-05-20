Spektakuläre Szenen am See
Das war superspektakulär! Dieser Tage machte die österreichische Wingfoil-Meisterschaft Halt am idyllischen Brennsee in Feld am See.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Trotz eines zunächst regnerischen Wetters zeigte sich das Wochenende am Ende von seiner besten Seite: Mit aufkommendem Wind und Sonnenschein konnten alle Bewerbe erfolgreich durchgeführt werden. Wingfoil? Was ist das?
Das ist Wingfoilen
Beim Wingfoilen surft man auf einem Board mit einem unter dem Wasser montierten Tragflügel und einem aufblasbaren Handdrachen, dem sogenannten Wing in der Hand. So generiert das Foil Auftrieb, wodurch das Board komplett aus dem Wasser abhebt. Die Athleten lieferten in allen Disziplinen starke Leistungen ab und sorgten für spannende Bewerbe auf dem Wasser und beim anschließenden Pumpfoil-Bewerb. Wieder so ein Begriff! Beim Pumpfoil wird der Vortrieb ausschließlich durch die rhythmische Auf- und Ab-Bewegung, also das Pumpen des eigenen Körpers erzeugt.
Alle geplanten Rennen konnten stattfinden
Alle geplanten Rennen konnten stattfinden – beste Voraussetzungen für ein gelungenes Regattawochenende. Vor allem die bekannte Sportschule Krainer aus Feld am See zeichnete sich wieder einmal durch für ihre Gastfreundschaft und die Unterstützung vor Ort aus. Adrian Krainer, Christian Buchacher und David Pirker aus Feld am See konnten hervorragende Platzierungen erreichen.