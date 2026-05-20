Spektakuläre Szenen am See

Das war superspektakulär! Dieser Tage machte die österreichische Wingfoil-Meisterschaft Halt am idyllischen Brennsee in Feld am See.

Trotz eines zunächst regnerischen Wetters zeigte sich das Wochenende am Ende von seiner besten Seite: Mit aufkommendem Wind und Sonnenschein konnten alle Bewerbe erfolgreich durchgeführt werden. Wingfoil? Was ist das?

Das ist Wingfoilen

Beim Wingfoilen surft man auf einem Board mit einem unter dem Wasser montierten Tragflügel und einem aufblasbaren Handdrachen, dem sogenannten Wing in der Hand. So generiert das Foil Auftrieb, wodurch das Board komplett aus dem Wasser abhebt. Die Athleten lieferten in allen Disziplinen starke Leistungen ab und sorgten für spannende Bewerbe auf dem Wasser und beim anschließenden Pumpfoil-Bewerb. Wieder so ein Begriff! Beim Pumpfoil wird der Vortrieb ausschließlich durch die rhythmische Auf- und Ab-Bewegung, also das Pumpen des eigenen Körpers erzeugt.

©KK Beim Pumpfoil wird der Vortrieb ausschließlich durch die rhythmische Auf- und Ab-Bewegung erzeugt.

Alle geplanten Rennen konnten stattfinden

Alle geplanten Rennen konnten stattfinden – beste Voraussetzungen für ein gelungenes Regattawochenende. Vor allem die bekannte Sportschule Krainer aus Feld am See zeichnete sich wieder einmal durch für ihre Gastfreundschaft und die Unterstützung vor Ort aus. Adrian Krainer, Christian Buchacher und David Pirker aus Feld am See konnten hervorragende Platzierungen erreichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 11:34 Uhr aktualisiert