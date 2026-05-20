Nächste Insolvenz in Kärnten: Konkurs über Villacher Firma

In Kärnten wurde erneut ein Insolvenzverfahren eröffnet: Das Landesgericht Klagenfurt hat über die MA Holding GmbH aus Villach ein Konkursverfahren eingeleitet. Wie hoch die Schulden des Unternehmens sind, ist derzeit noch offen.

Am Landesgericht Klagenfurt wurde über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über das Vermögen der MA Holding GmbH mit Sitz in Villach eröffnet. Das geht aus einem aktuellen Insolvenzedikt hervor. Das Unternehmen ist in mehreren Geschäftsbereichen tätig. Laut Firmengegenstand umfasst die Tätigkeit unter anderem den Erwerb, die Finanzierung, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen und Immobilien sowie den Handel mit Waren aller Art.

Höhe der Schulden noch nicht bekannt

Wie hoch die Passiva tatsächlich sind, ist derzeit noch offen. Auch ob Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen sind, konnte bislang nicht bestätigt werden. Als Geschäftsführer und Gesellschafter der Gesellschaft fungiert Meho Zlatic. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Michael Lassing aus Villach bestellt. Er soll nun die wirtschaftliche Lage des Unternehmens prüfen und die weiteren Schritte im Insolvenzverfahren begleiten. Gläubiger haben laut Gericht bis spätestens 15. Juni 2026 Zeit, ihre Forderungen anzumelden. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 29. Juni 2026 am Landesgericht Klagenfurt statt. Wie es mit dem Unternehmen nun weitergeht, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Derzeit liegen noch keine Informationen darüber vor, ob eine Fortführung des Unternehmens angestrebt wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.05.2026 um 13:05 Uhr aktualisiert